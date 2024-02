Il Governo apre agli agricoltori, ma nella maggioranza sale la tensione tra Fratelli d’Italia e Lega, che si rimpallano la responsabilità per le misure che hanno provocato la rivolta dei trattori.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 febbraio, alcune associazioni del settore agricolo sono state ricevute a Palazzo Chigi: la premier Giorgia Meloni ha comunicato ai rappresentanti che sarà introdotta un’esenzione sull’Irpef agricola fino a 10mila euro di reddito. Una concessione che tuttavia non basta al vicepremier Matteo Salvini, secondo cui si può “fare anche di più”.

Nella serata di ieri un centinaio di trattori ha sfilato lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. Intorno alle 21.30 il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha fatto visita al presidio di “Riscatto Agricolo” sulla strada Nomentana.

Poco prima, davanti a Palazzo Chigi, il ministro aveva rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa al termine del vertice con le associazioni: “Il provvedimento che emergerà da questa discussione, con un ulteriore sforzo a garantire risorse adeguate, garantirà più del 90% delle imprese agricole”, ha detto.

All’incontro con gli agricoltori c’erano anche la presidente del Consiglio Meloni, il vicepremier Antonio Tajani e altri ministri, fra cui Giancarlo Giorgetti (Economia) e Matteo Piantedosi (Interno), mentre Matteo Salvini era videocollegato. Le associazioni invitate erano Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Fedagripesca.

Durante la riunione Meloni ha sottolineato che “l’esenzione Irpef negli anni passati è stata una misura iniqua che ha favorito soprattutto i grandi imprenditori e le imprese con volumi di affari elevati”, mentre l’esenzione “deve essere un intervento per i più deboli, che risulti un sostegno concreto a chi produce e non un privilegio”.

La premier ha rassicurato le associazioni sul fatto che l’agricoltura è “un settore strategico per la nostra economia” e che il Governo lo ha messo “al centro” della sua azione”. “Credo che voi possiate riconoscere che in questi mesi l’aumento delle risorse a favore del comparto c’è stato ed è stato rilevante, seppur in una condizione difficile di bilancio, che anche voi conoscete bene”, ha detto Meloni alla delegazione degli agricoltori. “In sedici mesi non è possibile fare i miracoli e correggere anni di scelte sbagliate, ma io credo che l’inversione di tendenza sia evidente”.

Ma per la Lega di Salvini l’esenzione Irpef fino a 10mila non è abbastanza. “Per me è un punto di partenza e sono convinto che si possa fare anche di più”, ha commentato gelido da Potenza il leader del Carroccio.

Lega e Fratelli d’Italia si attribuiscono reciprocamente la responsabilità di aver cancellato con la Legge di Bilancio gli sconti Irpef per il settore agricolo. A Salvini, che ha definito il taglio un errore, ha risposto il ministro Lollobrigida (Fdi) sostenendo che la sforbiciata è stata decisa dal Ministero dell’Economia, guidato dal leghista Giorgetti.

Intanto l’ala più dura del movimento annuncia una grande manifestazione per giovedì 15 febbraio al Circo Massimo. “Ci saranno almeno ventimila persone: un gruppo di nostri trattori partirà in corteo dal presidio di Cecchina e arriveranno nel cuore di Roma, fino a Circo Massimo”, avverte Danilo Calvani, leader del Cra-Agricoltori traditi.

All’evento ha annunciato che prenderà parte anche l’ex capo romano di Forza Nuova Giuliano Castellino, oggi a capo di Italia Libera e già condannato in primo grado per l’assalto alla sede della Cgil.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2024, il testo della lettera degli agricoltori letto da Amadeus