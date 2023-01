Accise benzina, Meloni: “Rivendico le scelte fatte. Con il taglio non ci sarebbero stati altri aiuti”

“È una scelta che io rivendico”. Giorgia Meloni interviene sulle polemiche per la mancata conferma del taglio delle accise sulla benzina e in un video difende le scelte del suo governo. “Abbiamo deciso di concentrare i dieci miliardi di risorse per aiutare le famiglie più bisognose”, ha detto la presidente del Consiglio, sostenendo che per tagliare le accise il governo avrebbe dovuto rinunciare ad aumentare “il fondo sulla sanità, la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche e per i crediti delle pmi”.

“Gira un video del 2019 in cui io chiedevo di tagliare le accise sulla benzina. Sono ancora convinta che sarebbe ottima cosa tagliarle, ma dal 2019 ad oggi il mondo è cambiato, stiamo affrontando una situazione emrgenziale che ci impone di fare alcune scelte. Io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina”, ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia.

“Io sono convinta delle scelte che ho fatto perché penso che fosse più sensato aiutare chi ha il salario basso, chi non aveva un posto di lavoro, chi non riesce a fare la spesa piuttosto che usare le risorse per consentire diciamo a me, parlo di me, che comunque ho uno stipendio di tutto rispetto di pagare la benzina di meno. Questo è un governo che deve fare delle scelte”, ha detto Meloni, che ha commentato il decreto approvato ieri dal suo governo.

“La gran parte dei benzinai è onesta e responsabile e a tutela loro dobbiamo intervenire. In cdm abbiamo deciso di rafforzare le norme sanzionatorie per chi non adempie alle comunicazioni previste dalla legge e abbiamo stabilito che ogni benzinaio esponga il prezzo medio giornaliero”, ha continuato la premier. “Ci dicono che abbiamo sbagliato i calcoli io ho sentito di tutto, io il prezzo della benzina lo sto monitorando. Il dato che è stato pubblicato sul sito ministero Made in Italy era 1.812, un prezzo che ci piacerebbe più basso però quanto cambia rispetto a quello vissuto negli anni precedenti”.