A che ora parla Draghi: l’orario del discorso del premier incaricato

A che ora parla Draghi: l’orario del discorso

Non è ancora ufficiale, ma il premier incaricato Mario Draghi potrebbe parlare già oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, al termine del secondo giro di consultazioni. Draghi potrebbe sciogliere in senso positivo la riserva sulla formazione del nuovo governo, oppure potrebbe prendere altro tempo per avere l’ok definitivo di tutti i partiti politici (ad eccezione di FdI, che ha già detto che non voterà la fiducia). Il tempo è infatti un fattore cruciale per la formazione dell’esecutivo, soprattutto dopo il “congelamento” del voto M5S sul sistema Rousseau (qui le ultime notizie sul governo). Ma a che ora parla oggi Mario Draghi?

Come anticipato, non è ancora sicuro che Draghi terrà un discorso già oggi, anche se secondo le anticipazioni di stampa potrebbe farlo già nel tardo pomeriggio o in serata. Prima, infatti, l’ex presidente della Bce concluderà gli incontri con le parti sociali (associazioni di categoria, sindacati). L’ultimo appuntamento è quello delle 17.30 con le associazioni Wwf Italia, Greenpeace Italia e Legambiente. Se intende parlare già oggi, dunque, Draghi lo farà verosimilmente dopo le 18. Qui la biografia completa di Mario Draghi.

Notizia in aggiornamento

Streaming e tv

Dove sarà possibile vedere il discorso di Draghi in streaming e tv? Sarà possibile seguirlo in diversi modi: ad esempio, se il premier incaricato parlerà al Quirinale, si potrà seguire sul canale Youtube ufficiale della Presidenza della Repubblica. Se invece parlerà a Montecitorio, dove ha svolto le consultazioni, si potrà seguire in diretta sul canale della web tv della Camera. Altra soluzione è quella di connettersi via pc, smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.

