Conferenza stampa Draghi oggi, 8 aprile 2021: a che ora parla, l’orario del discorso

Nella giornata di oggi, 8 aprile 2021, il presidente del Consiglio Mario Draghi risponderà alle domande della stampa. Ma a che ora parla Draghi? L’appuntamento è alle ore 18.30 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Infatti la conferenza, inizialmente prevista per le 18, è stata poi posticipata di trenta minuti.

Sarà ammesso un numero limitato di giornalisti a causa delle misure di sicurezza anti-contagio. Il premier risponderà alle domande sulle riaperture e sulla campagna vaccinale anti-Covid in Italia, dopo la decisione di Aifa e ministero di indicare l’uso preferenziale del vaccino AstraZeneca per gli over 60. Draghi potrebbe parlare anche degli incontri di oggi con il leader della Lega, Matteo Salvini, e con il deputato di Leu e fondatore di Articolo 1 Pierluigi Bersani.

Inoltre, dal momento che oggi si è tenuto un incontro tra Regioni e governo sul Recovery Plan, il presidente del Consiglio potrebbe rispondere alle probabili domande sulle misure di sostegno all’economia che il governo pensa di varare. Dopo aver scoperto che ora parla Draghi, ora vediamo dove è possibile seguirlo in diretta streaming e tv.

Conferenza stampa Draghi: dove vederla | Streaming e tv

Dove sarà possibile vedere il discorso di Draghi in streaming e tv? Sarà possibile seguirlo dalla pagina YouTube della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Altra soluzione è quella di connettersi via pc, smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, Mediaset Play o al sito di SkyTg24. Qui le indicazioni complete.

