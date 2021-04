Conferenza stampa Draghi oggi: dove vederla

Il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà oggi, giovedì 8 aprile alle ore 18.30 una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio. La conferenza, inizialmente prevista per le 18, è stata poi posticipata di trenta minuti. Sarà possibile seguirla in tv e in streaming, anche se, nel rispetto delle norme anti Covid, la conferenza stampa potrà essere seguita da un numero limitato di giornalisti. Qui la nota con cui Palazzo Chigi ha comunicato la conferenza. Ma dove vedere la conferenza di Draghi in streaming? Ecco le indicazioni:

Conferenza Draghi in tv: dove vederla

La conferenza stampa del presidente Draghi in programma per oggi, giovedì 8 aprile 2021, alle ore 18.30 potrà essere vista sia in tv sia online in live streaming. Per seguirla in televisione basterà sintonizzarsi sulle principali emittenti televisive, ma soprattutto sui canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Conferenza Draghi online

Per quanto riguarda il web e lo streaming la conferenza stampa di Draghi sarà disponibile sul profilo Facebook ufficiale del capo del governo, sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.

