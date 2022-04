25 aprile, Mattarella: “C’è chi manifesta disinteresse per le sorti del popolo ucraino”

“Il 25 aprile ci ricorda un popolo in armi per affermare il proprio diritto alla pace dopo la guerra voluta dal regime fascista”: sono le parole che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato a margine dell’incontro con le associazioni combattentistiche d’arma al Quirinale, in vista della festa della liberazione che si celebrerà lunedì prossimo. Fu “un’esperienza terribile; che sembra dimenticata, in queste settimane, da chi manifesta disinteresse per le sorti e la libertà delle persone, accantonando valori comuni su cui si era faticosamente costruita, negli ultimi decenni, la convivenza pacifica tra i popoli”, ha sottolineato il Capo dello Stato.

