Una Giornata Particolare: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 20 novembre

Questa sera, mercoledì 20 novembre 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Una giornata particolare, il programma in cui Aldo Cazzullo accompagna i telespettatori in un appassionante viaggio in una giornata cruciale di un personaggio storico; un giorno che ha segnato o cambiato la storia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

È l’Autunno del 79 Dopo Cristo. Gli abitanti di Pompei vengono sorpresi e travolti dal risvegliarsi di un drago addormentato: il Vesuvio. Mercoledì 20 novembre in prima serata su La7 Una Giornata Particolare, il programma storico di Aldo Cazzullo, racconterà la terribile eruzione che distrusse Pompei, Ercolano ed altre città vesuviane. Luoghi dove oggi è possibile viaggiare nel tempo e dentro la storia delle persone, proprio nel momento in cui la loro vita è stata bruscamente interrotta dal vulcano. La furia distruttrice del Vesuvio ha infatti seppellito ogni cosa, ma le sue ceneri hanno preservato una civiltà che ancora ai giorni nostri continua a regalare preziose testimonianze dal passato.

Nella nuova puntata Aldo Cazzullo racconta l’eruzione del Vesuvio dal punto di vista di tre abitanti di Pompei: Aulo Rustio Vero, un politico di lungo corso che fatica a staccarsi dalla poltrona, il gladiatore Crescente e la prostituta Eutyche. Tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale Una Giornata Particolare ha dato loro un volto: attraverso gli occhi di queste tre persone realmente esistite verranno rivissute le ultime, drammatiche ore della città.

Assieme agli inviati nella storia Claudia Benassi e Raffaele di Placido verranno esplorati i luoghi rivelatori di Pompei e dintorni, come la Casa dei Vetti, la villa dei misteri coi i suoi sontuosi affreschi; le Terme Suburbane, l’Anfiteatro dove nel 1971 si esibirono i Pink Floyd; e gli scavi recenti che ogni giorno continuano a restituirci tesori come un maestoso salone le cui pareti conservano affreschi raffiguranti eroi e dei delle opere omeriche.

Ad arricchire la puntata il prezioso contributo degli ospiti: il direttore degli Scavi di Pompei Gabriel Zuchtriegel, lo storico Maurizio Ravallese e l’archeochef Marino Marini.

Streaming e tv

Dove vedere Una giornata particolare in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 20 novembre 2024 – alle ore 21,20 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.