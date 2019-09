Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana 23-29 settembre 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 23 – 29 SETTEMBRE 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox stila la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 23 al 29 settembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta fino a metà luglio e quindi nel pieno dell’estate, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 23-29 settembre 2019

Amici dell’Ariete, continua per voi anche in questa settimana un periodo di grande tensione e instabilità. Tanti infatti i nervi ancora scoperti e le questioni da chiarire. In particolare a livello professionale non mancano i dubbi, e questo stato d’animo si ripercuote anche sui rapporti di coppia. Evitate dunque cambiamenti importanti in questa fase e conflitti con i parenti. Qualche miglioramento nella seconda metà della settimana.

Cari Toro, dopo tante discussioni, avete voglia di grandi cambiamenti in amore, tanto che non sono esclusi clamorosi ritorni di fiamma. Chi è single invece in questa settimana dal 23 al 29 settembre 2019 si darà ampiamente da fare, e potrebbe trovare l’anima gemella, soprattutto nel weekend. Il transito di Urano nel segno vi porterà a desiderare grandi cambiamenti sul lavoro. Al top in particolare la giornata di venerdì.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Amici dei Gemelli, in questa prima parte di settembre avete vissuto un periodo di crisi con la vostra metà. Adesso approfittatene per dedicare più tempo al partner, che ultimamente avete troppo trascurato. Grandi soddisfazioni secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox per quanto riguarda il lavoro.

Cari Cancro, siete senz’altro innamorati e legati al vostro partner. Eppure i tanti impegni degli ultimi tempi vi hanno sottratto parecchie energie e hanno pesato sulla qualità del vostro rapporto. Anche sul lavoro mettetevi in gioco con ottimismo, le soddisfazioni arriveranno presto, anche se al momento avete la sensazione che chi vi circonda non vi apprezzi abbastanza. Confusione nel weekend.

Cari Leone, per chi è single una giornata giusta e adatta per innamorarsi di nuovo, soprattutto per chi ha archiviato da poco una relazione importante. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a voltare finalmente pagina. Sul lavoro possibili nuovi impegni e ambiziosi progetti, specie tra martedì e mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 23 al 29 settembre 2019 | Vergine

Amici della Vergine, se avete iniziato una storia da poco, è il momento di definire bene questo rapporto e capire se ne può valere davvero la pena. Giornata positiva per i sentimenti quella di venerdì. Chi è single potrebbe fare nuovi interessanti incontri. Tante novità anche sul lavoro, ma per queste dovrete pazientare un po’. Da giovedì tanta energia con la Luna nel segno.

Amici della Bilancia, una settimana a dir poco positiva secondo l’oroscopo di Paolo Fox dal punto di vista sentimentale. D’altronde avete Venere nel segno, per cui non potrebbe essere altrimenti. Se avete chiuso da poco una storia, è il momento di guardare avanti. Tensioni sul lavoro con alcuni colleghi e superiori: parlatevi e chiaritevi. In generale per voi una settimana da incorniciare, a parte la giornata di lunedì.

Vi sentite soli? Iniziate a frequentare nuove persone e ad uscire dalla solita cerchia. Solo così infatti ritroverete il piacere id stare insieme e rilassarvi nei momenti liberi della giornata. Siate meno pessimisti, soprattutto in amore. Se una storia che avete avviato da poco vi soddisfa, approfonditela. Marte vi regala passione e sensualità: sarete delle vere bombe sexy tra venerdì e sabato. Sul lavoro avete voglia di ambiare, ma questo forse non è il momento migliore.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Venere positiva nel segno vi regala giornate davvero positive dal punto di vista sentimentale secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox. Approfittatene soprattutto se siete single e alla ricerca di una nuova storia. Se invece una relazione non vi entusiasma più, è il caso di troncarla. Serenità e nuovi accordi sul lavoro, dopo un periodo complesso. Bene la domenica, evitate discussioni tra giovedì e venerdì.

Amici del Capricorno, soprattutto in amore dovete chiarirvi le idee e risolvere alcune questioni ancora in sospeso. Per chi è in coppia, cercate di evitare litigi tra domenica e lunedì e occhio a possibili intromissioni da parte dei vostri familiari. Tensioni e dubbi anche sul lavoro in questa settimana dal 23 al 29 settembre 2019, ma per fortuna le cose volgeranno al meglio a breve. Intanto evitate cambiamenti radicali.

Giornate favorevoli per quanto riguarda l’amore. In questa settimana potreste infatti risolvere finalmente tensioni in famiglia, mentre nelle giornata di domenica riuscirete a recuperare un’amicizia perduta o un sentimento. Sul lavoro avete parecchia voglia di cambiare strada. In generale una settimana positiva, a parte le giornate di martedì e mercoledì.

Cari nati dei Pesci, settimana complessa per i sentimenti secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Il momento di dare una svolta alla vostra relazione è arrivato, ma dovete avere il coraggio di cambiare. Ultimamente avete speso molto dal punto di vista economico, per cui dovete essere più parsimoniosi. Bene le giornate di lunedì e domenica.