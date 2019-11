Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana dall’11 al 17 novembre 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 11 – 17 NOVEMBRE 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox ha realizzato la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dall’11 al 17 novembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta dall’inizio a metà novembre, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 11 – 17 novembre 2019

Cari Ariete, secondo Paolo Fox l’oroscopo di questa settimana che va dall’11 al 17 novembre vi metterà nella condizione di essere felici senza se e senza ma. Lasciatevi andare un po’ di più senza essere troppo rigidi e bloccati nei vostri pregiudizi e vedrete che avrete meno rimpianti, date maggiore spazio alle persone a cui volete bene. Nell’ultimo periodo avete faticato non poco ad andare d’accordo con gli altri, ma da oggi in poi sarete meno esigenti con il prossimo. Marte in buon aspetto con il vostro segno stimola anche la sfera professionale, non volete perdere tempo e la vostra caparbietà vi spingerà a realizzare nuovi progetti su larga scala: con calma e intraprendenza arriverete molto lontano.

Cari amici del Toro, chi ha vissuto una crisi di coppia nell’ultimo periodo adesso avrà voglia di mettere radici, avete bisogno di stabilità e non volete tornare sul sentiero del litigio. Avvertite anche una vena più romantica, evitate stupidaggini mentre cercate di farvi perdonare dal vostro partner. Nel lavoro, complice anche Plutone, sarete stimolati e vorrete dare il massimo, dimostrerete la vostra pazienza e abilità nel superare i problemi. Il vostro coraggio e la vostra determinazione saranno fonte d’ispirazione.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di Paolo Fox per questa settimana vede splendere il sole sulla vostra vita sentimentale anche grazie all’aiuto di Giove, il vostro partner potrebbe essere una risorsa preziosa per abbattere i muri nella vita sociale. Chi invece è single potrà avere importanti occasioni di riscatto durante questa settimana. La Luna in aspetto dissonante però segnala una leggera delusione nel campo professionale: niente di grave, chi contava su una promozione a breve dovrà ancora aspettare.

Cari amici del Cancro, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox vi vede più vicini al presente che al futuro. Avete intenzione di godervi maggiormente i piaceri dell’amore e il partner sarà lieto di questa crescita d’attenzioni. Venere in buon aspetto garantisce emozioni intense per tutta la settimana. Il lavoro invece prevede dei contrattempi, ritardi e incomprensioni saranno all’ordine del giorno ma le stelle continueranno a stimolare il vostro lato creativo aiutandovi a non mollare. Il Sole vi permetterà di costruire relazioni interessanti anche nel prossimo anno.

Cari amici del Leone, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox per il vostro segno vi vede agitati: il desiderio delle novità diventa sempre più pressante, ma routine inizia a gravare anche nella vita di coppia, già provata dai muri di silenzio che avete innalzato nell’ultimo periodo. Riaccendete la fiamma della passione e imparate a rimettervi in gioco senza dare la colpa agli altri dei vostri possibili fallimenti. In questo periodo siete determinati, anche nel lavoro, non avete intenzione di lasciarvi sopraffare dal pensiero altrui, evitate però di essere troppo diretti con il vostro superiore.

Oroscopo Paolo Fox settimana dall’11 al 17 novembre 2019 | Vergine

Cari Vergine, questa settimana sarà importante e la dedicherete all’amore, avete bisogno di ristabilire un equilibrio e l’armonia di coppia evitando futili battibecchi. Un chiarimento anche se crea tensione aiuta a stare meglio, quando c’è un problema è sempre utile parlarne. Avete tantissime idee ma nel lavoro non trovate sbocchi, continuate per la vostra strada ma se i risultati non arrivano, inizierete a essere meno entusiasti e rischierete di abbandonare i vostri progetti.

Cari Bilancia, questa settimana vi riavvicinerete molto al vostro partner dopo un periodo di lontananza, le coppie legate da anni di relazione riscopriranno il piacere della compagnia. Nel lavoro arrivano novità interessanti, andrete incontro a un’importante evoluzione che vi permetterà di migliorare. L’importante è essere pazienti e coscienti delle vostre azioni. L’aggressività non vi porterà da nessuna parte, anzi, potrebbe soltanto causare problemi.

Cari amici dello Scorpione, l’oroscopo di questa settimana segnala una leggera tensione nella vita di coppia: una storia potrebbe terminare anche in modo burrascoso, ma può anche evolvere e cambiare in base alle esigenze del momento. Spetterà a voi, però, capire da che parte pende l’ago della bilancia. In ogni caso è importante assumersi le proprie responsabilità e agire con saggezza, le scelte che prenderete in questo periodo avranno delle conseguenze nel futuro. Urano e Saturno vi spingono a migliorare la vostra prestazione professionale, concentrate la vostra energia su alcuni obiettivi specifici e ne guadagnerete in efficienza.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Cari amici del Sagittario, secondo Paolo Fox la vostra settimana sarà all’insegna dell’amore, complice anche Giove che strizza l’occhio alla vostra vita sentimentale. Complicità sarà la parola d’ordine con il partner, avvertirete il bisogno di fare le cose insieme, anche a livello professionale dove il clima che si respira è piuttosto pesante: ci sono alcuni ritardi sul lavoro che causano un po’ di malcontento, evitate di perdere la calma altrimenti potreste alterare il flusso degli eventi. Attendete che il momento d’incertezza sfumi prima di mettere in campo le vostre risorse.

Cari Capricorno, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox che va da lunedì 11 novembre a domenica 17 novembre vede nel vostro segno alcune incomprensioni nella vita di coppia che non faranno che aumentare nel corso della settimana. Siate più comprensivi nei confronti del vostro partner e cercate di parlare il più chiaro possibile. I vostri sforzi saranno premiati, sta per iniziare una nuova fase della vostra vita e non c’è posto per i fardelli del passato. Il lavoro presenta qualche complicazione, ma troverete la forza di reagire, addirittura presentare un reclamo se qualcosa non vi sta più bene.

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox vede di buon occhio i rapporti sentimentali. Chi ha vissuto settimane d’agitazione adesso potrà tirare un sospiro di sollievo e concentrarsi soltanto sulle gioie, siete in fase di recupero, ogni equivoco è stato risolto. La complicità aiuterà la vita di coppia, i single invece potrebbero dimostrare poco interesse nei confronti dell’amore, uno status che potrebbe durare tutto il mese. Il lavoro intensifica il ritmo, a breve arriverà una svolta interessante. Periodo favorevole alle decisioni, siete molto determinati e questo potrà aiutarvi nella conquista.

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di questa settimana per voi accentua qualche tensione nella vita di coppia. Il vostro bisogno d’imporre la vostra volontà al partner ha un prezzo che non siete pronti a pagare, non superate il limite della sopportazione altrimenti i danni saranno irreparabili. Nel lavoro cercate opportunità interessanti, mettete sul piatto della bilancia l’alternativa di un trasferimento.