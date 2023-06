Oroscopo Paolo Fox della settimana 5-11 giugno 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 5 all’11 giugno 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 5 all’11 giugno 2023 trovate online, diffuse da diversi siti tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, siate sinceri e diretti, senza paura di esprimere la vostra verità. Nell’ufficio dovrete fare acrobazie per risolvere i problemi. In amore, mostrate audacia e sfruttate l’appoggio di Venere.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sarà una settimana tranquilla. Approfittate di questo periodo per ricaricare le energie. L’estate porta molte opportunità, quindi coglietele e cercate qualche novità per rompere la monotonia.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete un’enorme energia, ma attenzione a non diventare nervosi quando non avete nulla da fare. Mantenete la calma e non caricate gli altri di tensione.

CANCRO

Cari Cancro, saranno giorni pieni di impegni lavorativi e problemi continui. Non scoraggiatevi, perseverate fino alla fine. Nel weekend vedrete la luce in fondo al tunnel.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (5-11 giugno 2023), la vostra forza interiore vi rende determinati e pronti ad affrontare qualsiasi sfida. L’estate sarà un periodo molto positivo per voi. In amore, sfruttate la vostra energia per fare incontri interessanti.

VERGINE

Cari Vergine, sarà una settimana caratterizzata da contrattempi che vi renderanno nervosi. Non lasciatevi influenzare negativamente e cercate di non essere cattivi con gli altri.

BILANCIA

Cari Bilancia, sarete in ripresa sia nel lavoro che nell’amore. Raggiungerete un compromesso con il vostro partner e avrete nuove opportunità nella vostra carriera.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, ritroverete stabilità dal punto di vista sentimentale. Prima di rimettervi in gioco in amore, cercate un equilibrio con voi stessi. Sul lavoro, le entrate sono basse e potreste dover fare qualche sacrificio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, sentirete un forte legame con il vostro partner, ma cercate di capire i vostri desideri. Non sottovalutate quello che avete ora. Forse è il momento di crescere un po’.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potete concedervi un po’ di relax in una settimana tranquilla. Utilizzate il tempo libero per realizzare qualcosa di personale e cercate di aggiungere un po’ di pepe alla vostra vita amorosa.

ACQUARIO

Cari Acquario, sentite il bisogno di libertà e novità. Rompete la routine e cercate di spezzare le catene che vi opprimono. Cerca qualcosa che vi scuota dal torpore.

PESCI

Cari Pesci, concentratevi sull’amore e risolvete i passi falsi degli ultimi giorni. Siate presenti e mostrate i vostri sentimenti. Se tutto fallisce, forse è il momento di fare un cambiamento.

