Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 9 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) venerdì 9 ottobre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, una giornata che vi invita a recuperare un po’ di fiducia nelle vostre capacità. Potreste trovarvi davanti a una situazione che richiede una risposta rapida, ma prima di agire sarà utile capire quali sono davvero le vostre priorità. Sul lavoro un risultato ottenuto recentemente può aprire la strada a una richiesta più ambiziosa. In amore avete voglia di sentirvi scelti e non soltanto cercati quando serve: esprimere questo bisogno con sincerità eviterà inutili incomprensioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 ottobre 2026), state attraversando una fase nella quale la concretezza torna a essere la vostra migliore alleata. Una questione legata al denaro o alla gestione di una spesa può richiedere qualche attenzione in più, ma non ci sono motivi per perdere la calma. Sul lavoro una persona affidabile può aiutarvi a rendere più semplice un compito che avevate considerato complicato. In amore avete bisogno di stabilità, ma anche di qualche novità che spezzi una routine diventata un po’ prevedibile.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi potreste avere l’occasione di recuperare un rapporto o un contatto che avevate lasciato cadere nel tempo. Una conversazione può riportare alla luce un’idea che sembrava ormai superata e darle una nuova possibilità. Nel lavoro cercate di non accettare ogni proposta soltanto per curiosità: scegliere bene sarà più importante che fare molte cose. Nei sentimenti torna il desiderio di stare insieme a persone capaci di sorprendervi e di tenere viva la vostra attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di uno spazio tutto vostro, soprattutto dopo giorni nei quali avete dovuto occuparvi di diverse esigenze contemporaneamente. Non sentitevi in colpa se oggi decidete di mettere qualche limite: proteggere le vostre energie non significa allontanare chi vi vuole bene. Sul lavoro potreste essere chiamati a risolvere una questione che richiede tatto e diplomazia. In amore una maggiore tranquillità vi aiuta a comprendere meglio ciò che desiderate davvero.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 ottobre 2026), il vostro modo di affrontare le responsabilità sta attirando attenzione e potrebbe arrivare una conferma che aspettavate da tempo. Non lasciate però che il desiderio di dimostrare quanto valete vi porti a entrare in competizione con chi dovrebbe essere dalla vostra parte. Una collaborazione ben gestita può infatti portarvi molto più lontano. In amore siete passionali, ma oggi sarà particolarmente importante ascoltare anche i desideri dell’altra persona.

VERGINE

Cari Vergine, una giornata adatta a rimettere ordine in un progetto che negli ultimi tempi aveva preso una direzione poco chiara. Avete la possibilità di correggere qualcosa senza dover ricominciare da capo, e questo dovrebbe rassicurarvi. Nel lavoro la vostra capacità di individuare ciò che non funziona sarà preziosa, purché non diventiate troppo severi con chi vi circonda. In amore provate a fidarvi maggiormente delle sensazioni: non tutto deve essere analizzato prima di essere vissuto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: una giornata adatta a rimettere ordine in un progetto che negli ultimi tempi aveva preso una direzione poco chiara.