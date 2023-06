Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 9 giugno 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 9 giugno 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo un bel periodo per l’amore e sul lavoro potrete far vedere a tutti quello di cui siete capaci. Avete ottime opportunità di successo in ogni campo, dimostrate le vostre doti e di che pasta siete fatti. Non rimarrete delusi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 giugno 2023), le discussioni d’amore andrebbero rimandate perché oggi non è la giornata giusta per alzare i toni. Sul lavoro tutto procede bene ma meglio non adagiarsi sugli allori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la luna è opposta quindi potrebbe esserci qualche discussione con il partner. Sul lavoro siete in balia degli eventi ma presto arriverà un po’ più di stabilità. Per fortuna l’estate è vicina e per voi sarà il periodo della ripresa e della rinascita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non è un bel periodo per l’amore questo quindi bisogna essere pazienti. Sul lavoro se qualcuno vi propone un accordo non accettate subito ma controllate bene ogni clausola, potrebbe trattarsi di una “fregatura”. Insomma leggete bene perché già ne avete prese diverse di batoste. Siate un po’ più smaliziati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 giugno 2023), il cielo parla di belle emozioni anche se qualcuno del segno potrebbe avere qualche dubbio d’amore. Sul lavoro puntate tutto sulle vostre idee. Vedrete che saranno vincenti. Sarete in grado di ottenere grandi cose. Rimboccatevi le maniche.

PESCI

Cari Pesci, è una giornata non proprio facile per l’amore e potrebbero esserci discussioni. Cercate di chiarirvi e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro chi è preparato coglierà i frutti del proprio impegno. Non potete però restarci male se non vi siete impegnati e qualcuno vi supera.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: è un periodo proprio ottimo per l’amore, ma anche sul lavoro. Sarete in grado di ottenere grandi cose.