Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 9 giugno 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 9 giugno 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, bisogna affrontare tutte le questioni di cuore rimaste irrisolte. Se ci sono stati litigi e discussioni meglio chiarire e trovare una strada per risolvere e far tornare il sereno. Sul lavoro bisogna stringere i denti perché presto otterrete belle soddisfazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 giugno 2023), in questo periodo non state dedicando abbastanza attenzioni all’amore, cercate, però, di ritagliare un po’ di spazio per la persona amata. Sul lavoro c’è tanta insofferenza ma cercate di non perdere le staffe.

GEMELLI

Cari Gemelli, la luna aiuta a gestire meglio i sentimenti e a capire quale passo si vuole fare con il partner. Sul lavoro è un periodo di raccolta di tutto quello che si è seminato prima. Vi siete tanto impegnati e ora è il momento di raccogliere i frutti. Date il massimo.

CANCRO

Cari Cancro, stanno per arrivare belle novità per chi si vuole bene con luna e Venere favorevoli da questa giornata. Sul lavoro è un bel momento e potrebbero arrivare anche cambiamenti inaspettati. Fatevi trovare pronti e non rimarrete delusi, il cambiamento non vi deve spaventare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 giugno 2023), la giornata è ideale per vivere le emozioni fino in fondo quindi cercate di dedicare un po’ di tempo al partner. Sul lavoro bisogna cercare di tenere il nervoso a bada.

VERGINE

Cari Vergine, attenzione nei rapporti con gli altri perché la luna non è favorevole. Rischiate di litigare con chi vi circonda, a cominciare dai familiari o dai colleghi. Ci può essere tensione anche con il partner, meglio chiarire prima di commettere errori. Sul lavoro siete vittima delle malelingue altrui.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: preparatevi a grosse novità e tutte piacevoli, non fatevi spaventare dal cambiamento.