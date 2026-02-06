Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 6 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 6 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il tuo senso di armonia sarà messo alla prova. Ci saranno momenti in cui scegliere non sarà facile, e le stelle ti invitano a fidarti della tua intuizione. La diplomazia è la tua arma segreta, ma attenzione a non perdere la tua voce tra mille opinioni altrui. In amore, chi ti sta accanto potrebbe avere bisogno del tuo equilibrio più di quanto immagini: mostra pazienza e ascolto. Sul fronte professionale, si aprono opportunità creative: segui ciò che ti fa vibrare, anche se non è la strada più ovvia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 febbraio 2026), le tue emozioni sono profonde come un oceano e, in questo periodo, le correnti potrebbero sorprenderti. Nuove scoperte su te stesso e sugli altri ti aspettano: affrontale senza paura. È un momento potente per trasformazioni, sia interiori che esterne: lascia andare ciò che ti limita e fai spazio a ciò che ti nutre. In amore, intensità e passione saranno al massimo: i legami autentici si rafforzano, quelli superficiali potrebbero sciogliersi. Nel lavoro, intuizione e strategia sono alleate vincenti: fidati del tuo istinto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il richiamo dell’avventura non è mai stato così forte. Le stelle ti incoraggiano a esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali. Potresti sentire un bisogno impellente di libertà e scoperta: segui questo impulso, ma con attenzione ai dettagli pratici. In amore, una sorpresa inattesa potrebbe accendere la scintilla: chi è aperto a nuove esperienze vivrà momenti indimenticabili. Sul lavoro, la tua visione lungimirante ti permette di anticipare eventi e trasformare opportunità in successi concreti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la tua determinazione è la tua arma più potente. Questo è un periodo di consolidamento: ciò che costruisci ora getterà basi solide per il futuro. Le stelle ti invitano a non trascurare il lato emotivo della vita: il cuore ha bisogno di cura quanto la carriera. In amore, piccoli gesti di costanza e dedizione rafforzano i legami: la pazienza è la chiave. Sul lavoro, i tuoi sforzi saranno visibili e apprezzati: è il momento di prendere in mano progetti che richiedono responsabilità e lungimiranza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 febbraio 2026), la tua mente creativa è in piena espansione. Le stelle ti spingono a pensare fuori dagli schemi e a condividere le tue idee con chi può apprezzarle. Questo è un momento per connessioni e collaborazioni: persone inaspettate entreranno nella tua vita e porteranno nuove prospettive. In amore, la libertà è importante, ma non trascurare la profondità: dialoghi sinceri possono trasformare un legame superficiale in qualcosa di memorabile. Sul lavoro, l’innovazione sarà premiata: segui l’originalità senza paura.

PESCI

Cari Pesci, le tue emozioni e la tua intuizione sono la tua guida più preziosa. Questo periodo ti invita a immergerti nella tua interiorità e a fidarti dei messaggi sottili che ricevi dall’universo. È un momento di creatività e introspezione: progetti artistici, meditazione, o semplici atti di cura di te stesso ti porteranno chiarezza. In amore, la sensibilità sarà la tua forza: chi ti circonda sentirà la profondità dei tuoi sentimenti. Sul lavoro, lasciati guidare dall’intuizione, ma senza trascurare i dettagli pratici.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: il richiamo dell’avventura non è mai stato così forte. Le stelle ti incoraggiano a esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali.