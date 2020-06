Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 5 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 5 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle la Luna è dalla vostra parte e vi invita a dimostrare di più il vostro amore, il partner pretende un gesto in più da parte vostra, reduci da un periodo difficile. Il lavoro non va, ma non buttatevi giù, rimanete positivi, vedrete che le cose andranno meglio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, questo è un momento importante per voi, l’amore torna a bussare alla vostra porta e secondo Paolo Fox sono favorite nuove relazioni. Non lasciate che il passato ostacoli il vostro presente. Nel campo professionale inizia la ripresa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna nel segno vi crea qualche problema di troppo e vi rende un tantino agitati. In amore Venere e Marte saranno opposti, per voi significa guai in vista! Nel campo professionale tenete gli occhi aperti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa potrebbe essere una giornata di malintesi, occhio soprattutto ai nati sotto il segno della Bilancia, potrebbero crearvi problemi. In famiglia c’è bisogno del vostro aiuto, datevi da fare.

ACQUARIO

Cari Acquario, al momento state vivendo troppi disagi a partire dalla vita sentimentale, siete accerchiati dai problemi e non vedete una via d’uscita, avvertite il bisogno di una boccata d’aria singola, una pausa di riflessione è quello che vi serve.

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle questa non è una giornata ideale per l’amore, meglio non affrontare il diretto interessato se avete qualcosa sullo stomaco da dover buttare fuori, rimandate le discussioni a un altro giorno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: chi vuole rimettersi in sesto e iniziare una nuova storia d’amore, potrà cominciare da oggi.

