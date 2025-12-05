Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 5 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 5 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le stelle di questo periodo intensificano il desiderio di stare vicino al partner, non mancheranno momenti di complicità e passione con Venere a favore. Per quanto riguarda il lavoro, le proposte che riceverete nelle prossime settimane possono essere interessanti e gestibili.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 dicembre 2025), nel corso di queste ore di dicembre evitate di trascinare vecchi problemi: potete dare il via ad una fase di rinnovamento. Dicembre va vissuto come fosse un mese di investimento sul piano dei sentimenti. Lavoro: prima di gennaio sarà difficile ottenere cambiamenti o revisione di accordi.

GEMELLI

Cari Gemelli, potrebbe essere arrivato il momento di fare una pausa per capire cosa desiderate davvero nelle relazioni. Chi frequenta una persona impegnata potrebbe non ottenere soddisfazioni immediate… Lavoro? Prima di firmare contratti o assumere impegni, è importante discutere a fondo tutti i dettagli.

CANCRO

Cari Cancro, il periodo è favorevole a incontri, anche brevi, mentre progetti di convivenza potrebbero essere rimandati. Siete a un punto di svolta importante: il modo migliore per affrontare questa fase è prendere in mano la situazione. Per quanto riguarda il lavoro, le preoccupazioni maggiori possono riguardare conflitti con colleghi o ambienti di lavoro difficili.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 dicembre 2025), nelle nuove relazioni è importante mantenere il senso della realtà: evitate di attribuire significati profondi a semplici avventure. Gli incontri più interessanti avverranno proprio in questi giorni con Venere, Marte e Sole favorevoli. Lavoro: dovete muovervi con decisione e affrontare frequenti spostamenti, beneficiando di ottime protezioni durante i viaggi.

VERGINE

Cari Vergine, non cercate la felicità lontano: anche i sogni più ambiziosi possono realizzarsi nel vostro ambiente quotidiano. Venere nervosa cerca conferme, stimolando riflessioni sui rapporti affettivi. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo chiede un attimo di pazienza, a metà settimana soprattutto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: il periodo è favorevole a incontri, anche brevi, mentre progetti di convivenza potrebbero essere rimandati.