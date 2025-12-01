Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:01
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 1 al 7 dicembre 2025) per tutti i segni

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 1 al 7 dicembre 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 1 al 7 dicembre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 1 al 7 dicembre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di energia alta, ma evita scatti d’impulsività: le tue idee brillano, ma la fretta può rovinare il tutto. Incontri stimolanti e nuove opportunità professionali. Single? Un flirt inatteso potrebbe stravolgere i tuoi piani.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo stabile, ma non monotono: piccoli gesti quotidiani portano grandi soddisfazioni. Attenzione alle spese: budget sotto controllo. In amore, la pazienza è la chiave; chi è solo può ricevere segnali positivi da qualcuno che conosce da tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana di stimoli e novità: il cervello corre veloce, le occasioni arrivano da contatti inaspettati. Attenzione a non disperdere energie su troppe cose insieme. Relazioni vivaci, dialoghi chiari risolvono fraintendimenti.

CANCRO

Cari Cancro, emozioni in primo piano: la settimana invita alla riflessione, ma anche ai gesti concreti di affetto. Famiglia e amici apprezzano il tuo supporto. Lavoro: pianifica, evita scadenze last minute. Piccole soddisfazioni personali ti ricaricano.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (1-7 dicembre 2025), settimana brillante e magnetica. Progetti creativi avanzano, incontri sociali positivi. Evita l’egocentrismo: ascolta chi ti sta vicino. Una sorpresa inattesa potrebbe regalarti energia extra e qualche sorriso in più.

VERGINE

Cari Vergine, precisione e organizzazione ripagano: è la settimana giusta per chiudere vecchie questioni. Non essere troppo critico con te stesso o gli altri. Relazioni e collaborazioni beneficiano della tua attenzione ai dettagli.

BILANCIA

Cari Bilancia, armonia e chiarezza nelle relazioni: dialoghi sinceri risolvono malintesi e portano opportunità. Lavoro e creatività procedono meglio se mantieni equilibrio tra idee e realtà. Piccoli momenti di svago ti aiutano a ricaricare le batterie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, settimana intensa e appassionata. Decisioni importanti in arrivo: segui l’intuito, ma verifica i dettagli pratici. Emozioni forti, sia in amore sia in amicizie: non aver paura di mostrare ciò che provi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, energia, curiosità e movimento: settimana ideale per imparare qualcosa di nuovo o pianificare viaggi. Incontri stimolanti e conversazioni interessanti ti aprono prospettive. Evita scelte impulsive: qualche riflessione extra fa miracoli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, disciplina e costanza portano frutti concreti. È una settimana utile per avanzare in progetti importanti e consolidare risultati. Non trascurare il lato emotivo: relax e momenti piacevoli sono indispensabili.

ACQUARIO

Cari Acquario, originalità e intuizione al top: idee innovative cambiano la routine e aprono nuove strade. Settimana ideale per contatti, networking e collaborazioni creative. Mantieni i piedi per terra quando servono scelte pratiche.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità e creatività ti guidano: ottima settimana per introspezione, arte e gesti gentili verso chi ti sta vicino. Momenti di chiarezza aiutano a risolvere piccoli problemi. Lascia andare ciò che pesa e segui il flusso positivo.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 1 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 1 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 30 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 30 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 30 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 30 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 30 novembre 2025
Ricerca