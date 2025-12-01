Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 1 al 7 dicembre 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 1 al 7 dicembre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 1 al 7 dicembre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di energia alta, ma evita scatti d’impulsività: le tue idee brillano, ma la fretta può rovinare il tutto. Incontri stimolanti e nuove opportunità professionali. Single? Un flirt inatteso potrebbe stravolgere i tuoi piani.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo stabile, ma non monotono: piccoli gesti quotidiani portano grandi soddisfazioni. Attenzione alle spese: budget sotto controllo. In amore, la pazienza è la chiave; chi è solo può ricevere segnali positivi da qualcuno che conosce da tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana di stimoli e novità: il cervello corre veloce, le occasioni arrivano da contatti inaspettati. Attenzione a non disperdere energie su troppe cose insieme. Relazioni vivaci, dialoghi chiari risolvono fraintendimenti.

CANCRO

Cari Cancro, emozioni in primo piano: la settimana invita alla riflessione, ma anche ai gesti concreti di affetto. Famiglia e amici apprezzano il tuo supporto. Lavoro: pianifica, evita scadenze last minute. Piccole soddisfazioni personali ti ricaricano.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (1-7 dicembre 2025), settimana brillante e magnetica. Progetti creativi avanzano, incontri sociali positivi. Evita l’egocentrismo: ascolta chi ti sta vicino. Una sorpresa inattesa potrebbe regalarti energia extra e qualche sorriso in più.

VERGINE

Cari Vergine, precisione e organizzazione ripagano: è la settimana giusta per chiudere vecchie questioni. Non essere troppo critico con te stesso o gli altri. Relazioni e collaborazioni beneficiano della tua attenzione ai dettagli.

BILANCIA

Cari Bilancia, armonia e chiarezza nelle relazioni: dialoghi sinceri risolvono malintesi e portano opportunità. Lavoro e creatività procedono meglio se mantieni equilibrio tra idee e realtà. Piccoli momenti di svago ti aiutano a ricaricare le batterie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, settimana intensa e appassionata. Decisioni importanti in arrivo: segui l’intuito, ma verifica i dettagli pratici. Emozioni forti, sia in amore sia in amicizie: non aver paura di mostrare ciò che provi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, energia, curiosità e movimento: settimana ideale per imparare qualcosa di nuovo o pianificare viaggi. Incontri stimolanti e conversazioni interessanti ti aprono prospettive. Evita scelte impulsive: qualche riflessione extra fa miracoli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, disciplina e costanza portano frutti concreti. È una settimana utile per avanzare in progetti importanti e consolidare risultati. Non trascurare il lato emotivo: relax e momenti piacevoli sono indispensabili.

ACQUARIO

Cari Acquario, originalità e intuizione al top: idee innovative cambiano la routine e aprono nuove strade. Settimana ideale per contatti, networking e collaborazioni creative. Mantieni i piedi per terra quando servono scelte pratiche.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità e creatività ti guidano: ottima settimana per introspezione, arte e gesti gentili verso chi ti sta vicino. Momenti di chiarezza aiutano a risolvere piccoli problemi. Lascia andare ciò che pesa e segui il flusso positivo.

