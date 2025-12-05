Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 5 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 5 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle in queste ore di dicembre 2025 stimolano la passione, ma possono anche generare tensioni, in particolare se ci sono dubbi legati al lavoro o alla sfera personale che vengono riversati nel rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni hanno dovuto chiamare un avvocato, rivedere i conti con un commercialista, questo Giove insidia già da mesi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 dicembre 2025), chi cerca nuove storie d’amore deve attivarsi subito. La Luna di domani, 6 dicembre, accende le emozioni, tuttavia uno stato di agitazione eccessivo può provocare ansie inutili anche nelle relazioni consolidate. Per quanto riguarda il lavoro, Giove sempre a favore, se siete in un ruolo di comando attenzione a non farvi dei nemici solo perché avete paura delle critiche o non volete ascoltare quello che hanno da dirvi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se siete single e senza responsabilità familiari, il periodo favorisce incontri romantici intensi. Nei matrimoni o nei legami stabili, possono emergere emozioni positive, fatta eccezione per la giornata di venerdì che sarà sottotono, ma solo lievemente. Capitolo lavoro: alcuni potrebbero rinunciare a incarichi per concentrarsi su novità che richiedono tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo è un periodo in cui l’amore non è protagonista, come ben sapete è sempre il lavoro ad essere nei vostri pensieri. Venere sta per farvi una sorpresa perché proprio la vigilia di Natale entrerà nel vostro segno, donando grinta, energia e buona capacità nei rapporti. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile ricevere buone notizie, potreste discutere (o avere già deciso) per un nuovo ruolo, nuove alleanze.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 dicembre 2025), il cielo favorisce il dialogo e la complicità con il partner. Momenti romantici e divertenti si alterneranno a dialoghi profondi, consolidando il legame con chi amate. Per quanto riguarda il lavoro, qualche dubbio e ansia per arretrati o routine potrebbero emergere.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

PESCI

Cari Pesci, volete mettere alla prova qualcuno? Giove protegge il segno, ma sembra che qualche tensione salti fuori, soprattutto tra giovedì e venerdì. Per quanto riguarda il lavoro, siete al centro dell’attenzione di tutti. State molto attenti alla vostra immagine, e vorreste anche sfruttare questo periodo per avere qualcosa in più.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: le stelle stimolano la passione, ma possono anche generare tensioni.