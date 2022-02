Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 4 febbraio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 4 febbraio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore dipende tutto da voi: volete davvero trovare l’anima gemella? Con la persona giusta si possono fare grandi progetti, e se già ce l’avete, tenetevela stretta. Per quanto riguarda il lavoro, una nuova energia sta prendendo piede, lasciate nel passato il 2021, che non è stato certo un anno indimenticabile.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 4 febbraio 2022), se siete single non arrendetevi: l’importante è sganciarsi dal passato. So che siete uno Scorpione e non è facile dimenticare, ma per andare avanti è fondamentale. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione alle spese: Giove è dissonante, porta con sé dei dubbi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avrete voglia di tornare ad amare, il fine settimana potrebbe darvi dei suggerimenti speciali. Per quanto riguarda il lavoro, non esagerate, fate solo il necessario per andare avanti. Inutile strafare se poi non venite ripagati. Attenzione alle spese, ultimamente ne avete avute di eccessive. Contenetevi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non è il momento per rinunciare all’amore. Lunedì la Luna entrerà nel vostro segno, tanti chiarimenti in amore per la prossima settimana. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione alle spese se ci sono stati problemi finanziari. Risparmiate più che potete se non volete trovarvi in difficoltà.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 4 febbraio 2022), c’è un ex ancora nei paraggi non è escluso che voi vogliate chiudere definitivamente le porte. D’altronde solo così potrete davvero andare avanti e guardare con ottimismo al futuro. Capitolo lavoro: nel pomeriggio potrebbero esserci dei ripensamenti, cercate di concludere le questioni importanti. Valutate pro e contro prima di prendere decisioni importanti.

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata piuttosto sottotono. Tutte le storie che hanno vissuto brutte situazioni di recente o che sono già state chiuse vanno dimenticate. Per quanto riguarda il lavoro, i prossimi due giorni saranno abbastanza convulsi. mantenete la calma e non prendetevela troppo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: ottime notizie dal fronte dell’amore. Lavoro? Fate il vostro.