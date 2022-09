Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 30 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 30 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, con la Luna dalla vostra parte potete togliervi belle soddisfazioni. Le sensazioni sono positive. Sul lavoro, non sottovalutate i progetti e i rapporti con i nati sotto il segno del Sagittario o Leone. Possono trasformarsi in qualcosa di davvero propizio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 30 settembre 2022), Venere sarà presto dalla vostra parte e questa è sicuramente un’ottima notizia. Presto belle sensazioni in amore. Sul lavoro avete tanti progetti in mente, ma per farlo dovete ripartite da zero. Saranno giornate impegnative, ma piene di soddisfazioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo mese è partito male sotto la sfera sentimentale. Già adesso però va molto meglio e potete risalire la china. Avete superato le incomprensioni e i litigi. Sul lavoro, state pensando al futuro: iniziate a pensare a nuovi progetti, d’altronde ormai siamo in autunno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore è il caso di mantenere la calma, perché non tutto va come vorreste. Siete polemici e nervosi, ma non è il momento giusto, meglio cercare la via del dialogo. Sul lavoro avete tanti impegni e progetti da portare a termine. Però per fortuna fate cose che vi piacciono. Attenti a non spendere oltre le vostre possibilità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 30 settembre 2022), Marte, Sole, Venere e Giove sono dalla vostra parte: in questo modo, e con queste stelle, ci saranno ottime novità in amore. Chi è single da tempo può trovare presto l’anima gemella. Sul lavoro cercate di essere diplomatici e di trovare una soluzione ai problemi.

PESCI

Cari Pesci, Venere non è più opposta, questa è sicuramente un’ottima notizia in amore. Potete rifiatare. Preparatevi a vivere nuove emozioni. Sul lavoro, Marte è contrario: questo vi rende particolarmente nervosi. L’unico consiglio è di impegnarvi di più.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: con Venere non più in opposizione potete tirare un sospiro di sollievo.