Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 30 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 30 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Mercurio e la Luna sono attivi nel vostro segno, un vero toccasana per chi deve risolvere problemi di qualsiasi tipo: avete un oroscopo importante che sa di novità, qualcuno dovrà necessariamente accettare un nuovo ruolo e adattarsi il prima possibile ad una situazione diversa da quella a cui è abituato. Sensazioni intriganti anche per l’amore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 30 agosto 2024), cercate di non attaccare troppo gli altri o essere eccessivamente pesanti nei giudizi, anche se questo atteggiamento (apparentemente di forza e fiducia in se stessi) nasconde a volte una grande timidezza e un’altrettanta diffidenza. In questi giorni dovrete cercare una via di mezzo, una mediazione, perché le stelle provocatorie (insieme all’influenza di Venere in posizione particolare) rischiano di mettervi in difficoltà e in cattiva luce con alcune persone.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo le stelle aiutano chi lavora in un settore creativo, magari legato alla pubblicità, ai consensi e al rapporto con gli altri; c’è la possibilità di ottenere qualcosa in più del “solito”, magari un incarico inatteso per il quale ci si è preparati tanto o in cui si riponevano speranze. C’è da considerare anche l’aspetto benevolo di Giove, promettente sia negli affari che in amore (possibili nuovi incontri molto intriganti).

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per portare avanti tutto ciò che avete in mente ci vuole forza, più psicologica che fisica, dunque vi attende un’altra giornata in cui dovrete rimboccarvi le maniche e darvi da fare; volete raggiungere il vostro obiettivo perciò continuate a lavorare duramente, raggiungerete presto i traguardi importanti che vi siete prefissati ma non dovrete abbassare né i ritmi né la guardia (con Giove in opposizione non potete proprio permettervelo).

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 30 agosto 2024), c’è il rischio che alcune tensioni d’amore si amplifichino e diventino più grandi di quanto siano realmente. I single invece ancora non hanno trovato una grande passione e stanno perdendo entusiasmo, attenzione però a non commettere quest’errore perché è proprio quando non ce lo si aspetta che accadono cose… c’è anche da dire che siete stati molto assorbiti dal lavoro e avete messo un po’ da parte la vostra vita sentimentale, il che potrebbe provocare qualche strano silenzio se avete una relazione.

PESCI

Cari Pesci, qualcuno è agitato perché non ha ancora le idee chiare riguardo il lavoro e non sa bene cosa fare nei prossimi mesi, sforzatevi di dire la vostra e non reprimete ciò che sentite e pensate! La priorità deve essere lo stare bene, dunque se qualcosa vi fa innervosire o arrabbiare non tenetevi tutto dentro e parlate apertamente. Potrebbe esservi molto d’aiuto il confidarvi con una persona cara, qualcuno di affidabile che possa consigliarvi e supportarvi in un momento così delicato della vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: con questo quadro astrale potrete superare molti problemi.