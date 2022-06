Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 3 giugno 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 3 giugno 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questo venerdì sarà davvero positivo in amore, grazie a diverse stelle che vi proteggono. Potete ottenere di più, se pensate che la vostra storia non vi soddisfi. Sul lavoro attenzione all’aspetto economico, ultimamente avete speso troppo e ora vi trovate in difficoltà. I problemi non mancano, risparmiate anche in vista dell’estate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 giugno 2022), in questi mesi dovete fare parecchia attenzione e non essere troppo puntigliosi in amore. Non potete pretendere di avere sempre ragione o di averla vinta in ogni contesto. Mantenete la calma ed evitate inutili litigi. Problemi sul lavoro con la Luna in opposizione, ma Giove vi aiuterà a ritrovare serenità.

GEMELLI

Cari Gemelli, ultimamente in amore siete un po’ troppo distratti e distanti e il partner lo ha notato. Cercate quindi di sfuggire dalla solita routine facendo qualcosa di nuovo. Venere aiuta gli audaci. Sul lavoro evitate polemiche per non risultare antipatici ai vostri colleghi. Portate avanti i vostri progetti con entusiasmo.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – 3 giugno – Saturno non è più in opposizione per cui in questi giorni potrete dare una svolta alla vostra vita. Il weekend è ancora sottotono, ma dalla prossima settimana ci saranno grandi novità. Bene in particolare l’amore. Sul lavoro ci vuole cautela e occhio alle spese, evitate di fare il passo più lungo della gamba perché Giove è dissonante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 giugno 2022), in amore non mancano i problemi per cui il consiglio del guru degli astrologi è di essere cauti. Ben presto ci sarà una svolta positiva e potrete recuperare fiducia nel prossimo e serenità con il partner. Nel lavoro arrivano le giuste idee: proponetele a chi saprà capirle e valorizzarle.

VERGINE

Cari Vergine, l’amore in questa fase per voi è davvero al top: avete tanta voglia di stare con il partner e costruire qualcosa di speciale. Se avete una relazione stabile potete pensare di fare progetti importanti come un matrimonio, un figlio o una convivenza. Pian piano tutti i tasselli stanno tornando al loro posto. Sul lavoro siete stanchi della solita routine: forse è il caso di iniziare a guardarsi intorno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: bene in particolare l’amore.