Oroscopo Paolo Fox della settimana 30 maggio-5 giugno 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 30 maggio al 5 giugno 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 30 maggio 2022 al 5 giugno 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi aspetta una settimana da cinque stelle su cinque. In amore avrete tantissime cose da fare e in questi giorni sarete più affascinanti del solito. Le storie nate per gioco potranno diventare importanti, dovrete solo lasciarvi andare. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di recuperare: le soddisfazioni non mancheranno, ma dovrete risolvere alcuni problemi legati al passato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Buone notizie per l’amore perché Mercurio e Venere sono dalla vostra parte e dovrete approfittare di questo momento. Le stelle sono con voi, bene la giornata di giovedì perché trionferete: sarete molto più fiduciosi e disponibile, pronti ad amare. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna sabato sarà dalla vostra parte e potreste innervosirvi. Non mollate perché tutto migliorerà: il cielo è positivo!

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Belle notizie per i sentimenti: Marte è dalla vostra parte e se avete chiuso una brutta storia ora dovrete cercare di andare avanti. Venere vi supporterà ancora di più dalla fine di giugno e con Saturno favorevole dovrete solo mettervi all’opera. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno delle conferme, tutto sta procedendo a gonfie vele.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. In amore c’è un po’ di ambiguità, alcuni rapporti non sono chiari e non è facile trovare la serenità. Per voi frequentare persone nuove, ambienti che non conoscete, è sempre un problema. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono tanti alti e bassi: occhio alle polemiche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (30 maggio-5 giugno 2022), tre stelle.In amore in questo periodo siete molto più affascinanti del solito, ma attenzione alle relazioni difficili perché Venere è contraria… A volte siete stanchi, nervosi, agitati e dovete fermarvi per capire cosa è che non va. Per quanto riguarda il lavoro, fate bene a portare avanti i vostri progetti, ma attenzioni ai piccoli problemi da superare.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Venere è dalla vostra parte, in amore dovrete solo lasciarvi andare. Se avete chiuso una relazione, nelle prossime ore avrete qualche possibilità per recuperarla. Occhio ai rapporti e alle polemiche con i nati sotto il segno dei Pesci o dei Gemelli. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo, ma attenzione alle giornate di lunedì e martedì.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. In amore avete dovuto fare i conti con una crisi. Ancora non siete pronti a lasciarvi andare. Cercate di non vivere storie “inutili”, perché potreste affezionarvi e non essere del tutto tranquilli. Capitolo lavoro: siete intelligenti, ma dovete anche capire quali sono i vostri limiti…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Venere è in opposizione: in amore potreste mettere tutto in discussione. Volete stare da soli, non avete voglia di litigare: bene le avventure, i rapporti occasionali, ma ora non avete voglia di stare insieme a qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di gestire le polemiche con calma. Quella di sabato non sarà una giornata da ricordare…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle, Bene l’amore, se è nata una storia ora procede tutto a gonfie vele. Cercate di non pensare a quanto durerà, dovete vivere tutto con calma e serenità lasciandovi andare alla passione. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione sta migliorando e questa sarà una settimana molto interessante e positiva.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. In amore non sopportate le persone che cambiano idea in continuazione, ma ora non potete essere polemici. Mordetevi la lingua. Il cielo promette grandi cose, ma voi dovete fare chiarezza nel vostro cuore, parlare col partner e capire cosa c’è che non va, soprattutto nella giornata di sabato. Lavoro? C’è chi sta studiando nuove strategie e alleanze per portare avanti dei progetti importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore stanno arrivando belle emozioni che però andranno vissute alla giornata. Attenzione alle discussioni nella giornata di sabato. Per quanto riguarda il lavoro, meglio mantenere la calma: potreste arrivare ad un compromesso, ma sempre con cautela. Cambiamenti in arrivo.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore se c’è qualcuno che vi piace dovete agire. Occhio, però, alle giornate di martedì e mercoledì, poi la settimana sarà interessante perché sarete molto più sereni. Possibili litigi con i Gemelli, passione con i nati sotto il segno del Cancro. Per quanto riguarda il lavoro, buone notizie in arrivo, presto arriveranno delle soddisfazioni.

