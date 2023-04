Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 28 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 28 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore bisogna fare attenzione a non rincorrere relazioni impossibili. Inutile infilarvi in situazioni complesse che possono solo farvi del male. Sul lavoro rimandate un po’ di decisioni a più avanti. Non è il momento giusto per compiere scelte che avranno un forte impatto sul futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 aprile 2023), siete un po’ confusi in questo periodo per quanto riguarda l’amore, cercate di chiarirvi le idee. Sul lavoro le prossime saranno giornate migliori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, attenzione in amore perché potrebbe esserci un calo se siete in una relazione stabile. Sul lavoro tutto procede bene e presto avrete tutta la libertà d’azione che desiderate. Dimostrate di che pasta siete fatti e vedrete che le cose andranno per il verso giusto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo è un ottimo periodo per chi vuole qualcosa in più in amore e anche sul lavoro ci saranno molte soddisfazioni. Potete dimostrare tutte le vostre qualità. Attenti a qualche collega che proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 aprile 2023), inizia una fase di miglioramento dal punto di vista amoroso che vi porterà un bel po’ di serenità. Per quanto riguarda il lavoro le difficoltà ci sono ma riuscirete a superarle.

PESCI

Cari Pesci, in amore bisogna lottare fino in fondo per quello che si vuole, così come sul lavoro. Questo periodo vi regala una bella rinascita personale e professionale e dovreste godervi ogni attimo di tutto ciò.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: sul lavoro è un periodo di grandi cambiamenti, così anche in amore. Ma saranno tutti in positivo.