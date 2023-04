Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 28 aprile 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 28 aprile 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore è molto importante cercare di capire l’altro e mettersi nei suoi panni. Cercate di farlo un po’ di più. Sul lavoro arrivano svolte positive e inaspettate. Fatevi trovare pronti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 aprile 2023), ci vuole tanto impegno in amore per trovare il giusto equilibrio e la giusta serenità. Per quanto riguarda il lavoro, invece, meglio non prendere decisioni affrettate, datevi tempo per capire dove volere andare.

GEMELLI

Cari Gemelli, sono tante le polemiche che potrebbero emergere nella coppia, cercate di non aizzarle. Sul lavoro non rimandate le decisioni, fate tutto il prima possibile. Quando avete un pensiero per la testa, volete levarvelo il prima possibile.

CANCRO

Cari Cancro, in amore state vivendo un periodo mediocre, né bellissimo né bruttissimo. Fate passare questo momento un po’ così, vedrete che arriveranno giorni migliori. Sul lavoro avete diverse proposte tra cui scegliere ma andrebbero valutate per bene.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 aprile 2023), in amore arriva una bella ondata di positività e benessere. Per quanto riguarda il lavoro siate sempre attenti e meticolosi in tutto ciò che fate.

VERGINE

Cari Vergine, lasciatevi andare un po’ di più all’amore in questa giornata anche perché le emozioni sono fondamentali nella vita. Per quanto riguarda il lavoro impegnatevi di più. Ultimamente apparite un po’ svogliati e fuori forma, forse siete stanchi della solita routine.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: arriva un periodo ottimo in amore, di grande serenità.