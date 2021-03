Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 26 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa fine del mese di marzo vi invita a evitare polemiche e discussioni eccessive in amore. A volte sembra quasi che godiate a mettere zizzania. Ritrovate serenità nei rapporti con il partner. Nel lavoro se c’è una causa o una questione legale o finanziaria si potrà arrivare ad una soluzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 26 marzo -, si prospetta una giornata molto positiva che apre ad un fine settimana pieno di ricche e inaspettate emozioni. Sul lavoro chi esercita un’attività autonoma o commerciale potrà recuperare dopo un periodo in cui avete dovuto stringere parecchio i denti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi siete parecchio stanchi e sottotono. In amore evitate di tenere il piede in due staffe, portando avanti relazioni segrete, pur avendo già un partner. Ricordate che le bugie hanno le gambe corte. Sul lavoro lasciate passare queste ore non facili senza pendere decisioni affrettate. Potreste pentirvene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi (venerdì 26 marzo 2021) ci sono parecchie cose che non vanno e che vi fanno innervosire. La cosa migliore da fare è parlarne e trovare una soluzione. Fatelo perché la Luna è favorevole. Sul lavoro alcune collaborazioni si riveleranno complesse da gestire. Fate buon viso a cattivo gioco.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 26 marzo 2021 -, in questo periodo avete proprio voglia di sentirvi liberi. Siete infatti preda ultimamente di sentimenti poco chiari e definiti che vi fanno soffrire. Sul lavoro, dopo una fase di litigi e delusioni, riuscirete a ritrovare serenità. Arriveranno anche contatti e proposte di lavoro. Valutate pro e contro prima di accettare.

PESCI

Cari Pesci, si prevede una giornata piuttosto controversa per colpa della Luna opposta. Mantenete la calma ed evitate di litigare con chi vi circonda, in particolare con il partner. Sul lavoro ci sono delle difficoltà di gestione e siete parecchio polemici con chi vi circonda.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: preparatevi ad un weekend davvero favorevole e pieno di novità positive.

