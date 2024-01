Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 26 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, bella questa giornata per recuperare un po’ di energie e positività. Venite da un periodo L’amore torna armonioso e il lavoro regala belle soddisfazioni. Potrete dimostrare di che pasta siete fatti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 gennaio 2024), aspettatevi una bella soddisfazione in amore e per i cuori solitari anche un incontro interessante. Sfruttate il favore delle stelle e sul lavoro prendetevi un momento per ricaricare le batterie.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dovete fare un po’ di chiarezza nel vostro cuore perché c’è ancora un po’ di confusione. Sul lavoro è un momento fortunato quindi aspettatevi belle riconferme. Vedrete che otterrete tanto successo in ogni campo. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, bella questa Venere che porta un bel po’ di emozioni nella vostra vita. Sul lavoro c’è ancora tanta incertezza, per ora, bisogna essere pazienti e cercare di dare il proprio meglio. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 gennaio 2024), attenzione in amore perché oggi potrebbe esserci qualche scontro. Sul lavoro, invece, è un periodo favorevole, finalmente tutti i vostri sforzi saranno ripagati. Ci saranno grandi opportunità di successo in ogni campo.

PESCI

Cari Pesci, se ci sono stati problemi nella coppia questa è la giornata giusta per recuperare. Per quanto riguarda il lavoro è un periodo un po’ piatto ma presto arriverà il momento di brillare. Saprete dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Non mancheranno le belle soddisfazioni in ogni campo. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: dovete fare un po’ di chiarezza nel vostro cuore perché c’è ancora un po’ di confusione. Periodo fortunato sul lavoro.