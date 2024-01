Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 26 gennaio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in questa giornata c’è qualcosa da risolvere in amore quindi non abbiate paura di affrontare discorsi difficili. Sul lavoro avrete modo di ottenere qualcosa in più del solito e forse anche una bella conferma. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Non rimarrete delusi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 gennaio 2024), potrebbero esserci discussioni in amore quindi attenzione alle parole. Per quanto riguarda la sfera professionale arrivano soddisfazioni, attenzione solo a qualche collega del leone o della bilancia.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore massima attenzione perché le stelle oggi non sono dalla vostra parte e soprattutto l’umore è un po’ a terra. Sul lato professionale, invece, tutto l’impegno sarà ripagato. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo in amore e nel privato.

CANCRO

Cari Cancro, per l’amore non è un periodo eccezionale, forse c’è un po’ di rancore nei confronti del partner ma prima o poi dovrete affrontare anche i discorsi difficili. Sul lavoro, invece, nonostante la stanchezza, è un periodo buono.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 gennaio 2024), questa giornata inizia con un bel po’ di stanchezza che riverserete sia in amore che sul lavoro. I sentimenti sono stati un po’ accantonati per i troppi impegni professionali che ormai sono il centro delle vostre giornate ma almeno nel weekend, cercate di recuperare.

VERGINE

Cari Vergine, entro la fine del prossimo mese arriveranno soddisfazioni e anche qualche novità d’amore. Oggi c’è un po’ di nervosismo, soprattutto nelle prime ore del giorno, poi andrà un po’ meglio. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: vedrete che ci saranno ottime soddisfazioni, specie in amore. Se non subito, attendete almeno fine del mese prossimo e rimarrete soddisfatti.