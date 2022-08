Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 26 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il pomeriggio di oggi – venerdì 26 agosto 2022 – sarà un po’ sottotono per i sentimenti, ma tranquilli: ci sarà margine di recupero. Per quanto riguarda il lavoro, i professionisti indipendenti godranno di una svolta nelle prossime settimane.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 agosto 2022), l’amicizia, come l’amore, va coltivata, ma attenzione: non superate il confine tra i due sentimenti… Per quanto riguarda il lavoro, i colleghi vi stimano e vi rispettano, cercate di fare altrettanto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’amore è sempre il vostro pensiero fisso. Sempre. Anche oggi, 26 agosto. Ma alle volte bisogna distrarsi per vivere sereni. Per quanto riguarda il lavoro, continuano ad arrivare delle soddisfazioni importanti. Frutto del lavoro svolto nei mesi scorsi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cercate di lasciare andare i pensieri negativi durante questa giornata di fine agosto. Basta, non fanno bene alla vostra salute. Per quanto riguarda il lavoro, la vita professionale non vi soddisfa completamente. Cercate una svolta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 agosto 2022), le cose vanno a rilento in amore, ma non preoccupatevi, è un buon segno. Presto tutto girerà e sorriderete. Per quanto riguarda il lavoro, la nuova stagione porterà diverse soddisfazioni.

PESCI

Cari Pesci, l’amore tarda ad arrivare, ma le avventure non mancano di certo in questo periodo dell’anno. Il lavoro vi stressa troppo, forse è il momento di dare una svolta. Cambiare vita.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: bene l’amore, ma ogni tanto distraetevi. Lavoro? Ottime notizie.