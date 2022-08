Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 26 agosto 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 26 agosto 2022 – sarà una giornata che partirà con il piede giusto, mi raccomando cercate di non rovinarla… Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione: vi porterà via molto tempo. Forse troppo… Mettetevi un freno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 agosto 2022), vi sentite fortunati e in forze, l’amore vi sorride e la Luna pure. Per quanto riguarda il lavoro, molti colleghi vi prenderanno come punto di riferimento. Ottime notizie in vista.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attende una giornata leggermente sottotono, meglio rimandare eventuali discussioni in amore. Per quanto riguarda il lavoro, i vari impegni saranno in grado di distrarvi dai vostri pensieri. Ma scappare non serve a molto…

CANCRO

Cari Cancro, cosa c’è di meglio che trascorrere una romantica serata con il partner? Organizzate qualcosa, date spazio ai sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore risparmiate le forze, la nuova stagione riserverà grandi sorprese.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 agosto 2022), la Luna è nel vostro segno, non fatevi sfuggire questa grande occasione. Per quanto riguarda il lavoro, la vita professionale sarà abbastanza movimentata, prestate attenzione agli sbalzi d’umore.

VERGINE

Cari Vergine, la vita va presa così come viene. Per quanto riguarda il lavoro, come l’amore, procede a rilento, ma una svolta ci sarà a partire dal mese di settembre che ormai è alle porte.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: vi sentite fortunati e in forze, l’amore vi sorride e la Luna pure.