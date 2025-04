Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 25 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 25 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni sentimentali, in particolare quelle in crisi, vanno esaminate ora. Subito. È fondamentale gestire con intelligenza le comunicazioni con il partner. La Luna avrà un impatto notevole durante il fine settimana che sta per iniziare. Capitolo lavoro: ci sono delle sfide da affrontare, in particolare all’interno di gruppi di lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 25 aprile 2025), i nuovi amori si presentano sotto l’influsso di una bella Venere, promettono emozioni intense e connessioni profonde. Capitolo lavoro: le stelle si allineano per offrirvi una serie di buone notizie sempre in vista del periodo migliore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vita sentimentale con Venere contraria nel corso di queste ore di fine aprile è in secondo piano rispetto al resto, siete più presi da questioni di carattere pratico. Potreste avere già riscontrato difficoltà nelle relazioni, spesso legate a una mancanza di chiarezza tra voi e il partner. Lavoro? L’impegno raddoppia, anche perché ora vi sentite meglio rispetto agli inizi del mese.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la mente è rivolta a una persona del vostro passato? State cercando di risolvere un problema annoso con una persona che vi è accanto? Potreste trovarvi a riflettere su relazioni che non avete ancora definito del tutto. Per quanto riguarda il lavoro, state affrontando contestazioni sul posto di lavoro. Il destino è nelle vostre mani.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 25 aprile 2025), troppo lavoro, stress, inoltre Marte è in opposizione. L’amore potrebbe rivelarsi una “spina nel cuore”. Il partner, sentendosi trascurato, rischia di spazientirsi e manifestare le sue rimostranze. Capitolo lavoro: tornate al centro dell’attenzione con Giove attivo.

PESCI

Cari Pesci, il cielo presenta Venere nel segno fino al 30 del mese. Un incontro in un ambiente insolito con una persona potrebbe trasformarsi in una storia d’amore significativa. Per quanto riguarda il lavoro, non si discutono rinnovi, a seconda della vostra preparazione e del vostro passato detti regole e condizioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: i nuovi amori si presentano sotto l’egida di una bella Venere, promettono emozioni intense e connessioni profonde.