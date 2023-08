Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 25 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 25 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è in arrivo un fine settimana di fine agosto sottotono. Fate attenzione a non fare incontri sbagliati, anche perché potrebbero esserci problemi economici riguardanti la famiglia. Il futuro però sarà migliore, adesso dovete recuperare un po’ di forma fisica. Ricaricatevi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 25 agosto 2023), la Luna sarà favorevole nelle giornate di oggi e sabato. L’unica preoccupazione saranno le persone che ogni tanto vi creano dei problemi. Si tratta di ex, oppure soci con cui avete avuto qualche discussione di troppo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo periodo vi permette di recuperare, in particolare se c’è in ballo una storia importante. I nuovi amori possono nascere anche in maniera improvvisa. Qualcuno potrebbe anche aver fatto un incontro speciale nel corso del mese di giugno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna si trova nel vostro segno in questa giornata di venerdì 25 agosto 2023. La capacità e la volontà di azione non vi mancano. Quando vi mettete in testa di portare avanti un progetto è difficile fermarvi. Chi ha chiuso una storia negli ultimi mesi, adesso sta pensando solo al successo personale. Ma presto bisognerà tornare a guardarsi intorno…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 25 agosto 2023), avete la sensazione di non aver ricevuto abbastanza rispetto a quello che avete dato. In genere non siete tipi da bilanci, però anche voi avete bisogno di alcune garanzie. State facendo tanto, ma non tutto dipende da voi e questo vi infastidisce.

PESCI

Cari Pesci, in questi giorni di fine agosto ci sono delle tensioni, ma questo è anche normale, in particolare se da settembre dovete far partire un progetto importante. Qualche momento di disagio potrebbe esserci stato nelle giornate di giovedì e venerdì, ma con un po’ di coraggio e di buona volontà si può comunque andare avanti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: i nuovi amori possono nascere anche in maniera improvvisa.