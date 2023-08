Oroscopo Paolo Fox della settimana 21-27 agosto 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 21 al 27 agosto 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 21 al 27 agosto 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, gli ultimi giorni del mese di agosto saranno liberatori e vi permetteranno di lasciarvi alle spalle alcuni gravosi ostacoli. Tuttavia, un senso di insicurezza caratterizzerà il vostro essere, attenzione a qualche importante questione personale da risolvere.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, fatica e curiosità caratterizzeranno questi ultimi giorni del mese. Le cose da fare, così come le incombenze varie, non mancheranno ma vi giungeranno all’orecchio anche delle interessanti novità. Attenzione però a non fare il passo più lungo della gamba.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si apre una settimana importante nella quale alcuni eventi potrebbero stravolgere gli equilibri in ufficio. Avrete modo di mettervi in gioco, nonché di apportare cambiamenti positivi a diverse dinamiche personali e professionali.

CANCRO

Cari Cancro, lasciatevi guidare dalle sensazioni e fidatevi del vostro intuito, non sbaglierete! Intraprendenza ed efficienza saranno particolarmente apprezzata da un capo ma anche dai colleghi che vi riterranno un esempio da seguire.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (21-27 agosto 2023), la settimana che si appresta a partire sarà carica di sentimenti. Travolgenti emozioni faranno capolino nella vostra vita, regalandovi quel brio che vi mancava!

VERGINE

Cari Vergine, settimana decisamente movimentata per molti di voi che gireranno come trottole Gli impegni, le cose da fare non mancheranno e una certa stanchezza potrebbe fare capolino. Cercate di fare una cosa alla volta.

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi dovranno far fronte a qualche conflitto di troppo. Si sa, questo è un segno che non ama discutere, dunque, potrebbe incontrare qualche difficoltà nel districarsi tra i malintesi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, in questi giorni potreste avvertire qualche tensione di troppo, ultimamente avete tante cose da fare e tenere tutto sotto controllo diventa difficoltoso. Perché non approfittate di queste giornate per ricaricare le pile e concedervi un po’ di sano relax?

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, in amore dovrete fare i conti con qualche dissapore, il partner vi appare distante e questo vi crea una certa agitazione. Cercate di trovare un compromesso, un punto d’accordo dal quale partire per gettare le base di un rinnovato e più forte equilibrio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’ultima settimana di agosto sarà decisamente concitata. Scadenze ed impegni imprevisti faranno capolino nella vostra agenda dandovi del filo da torcere.

ACQUARIO

Cari Acquario, molti di voi vorranno mettere la parola fine alla monotonia che da troppo tempo caratterizza la vostra vita. Via libera ai nuovi progetti ma ponderate bene ogni scelta, altrimenti potreste correre il rischio di pentirvi e di dover tornare poi sui vostri passi.

PESCI

Cari Pesci, un po’ di agitazione è nell’aria in quest’ultima settimana di agosto. In amore serve maggiore chiarezza, se siete indecisi tra due persone adesso è giunto il momento di fare la propria scelta. I single potranno invece contare su una serie di incontri fortunati.

