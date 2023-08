Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 25 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 25 agosto 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il quadro astrale vi consente di vivere decisamente meglio rispetto al recente passato. Chi ha avuto un problema economico o di lavoro, grazie all’aiuto di persone vicine è riuscito a tamponare tutto e ridurre i danni. Venere è favorevole e questo è un periodo importante per chi ha intenzione di convalidare una storia d’amore importante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 25 agosto 2023), nel corso delle prossime ore di questo fine mese potrebbe tornare a pesare qualche debito maturato nel corso degli ultimi due anni. In famiglia potrebbero anche esserci dei conti da regolare. Giove nel segno porterà riscontri. Chi è in dubbio se rinnovare oppure no un accordo, alla fine otterrà quello che desidera da tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle sono poco chiare in queste ore. In qualche occasione c’è chi avrà voglia di scappare via e di fare altre cose. Non tutto però sarà semplice da gestire. Dovete risolvere ancora alcune questioni legali e finanziarie.

CANCRO

Cari Cancro, cercate di risolvere in queste ore di fine agosto 2023 le questioni di famiglia, non rimandate tutto al fine settimana. Alcuni progetti professionali sono ancora limitati, ma probabilmente dovrete mettere a fuoco quello che desiderate davvero.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 25 agosto 2023), il lungo transito di Venere nel segno è fondamentale per capire se un amore è importante per voi. Giove è dissonante e può portare un po’ di malessere nelle coppie che hanno qualcosa da nascondere. I progetti di lavoro sono importanti, ma lo saranno anche le responsabilità.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra capacità di superare i problemi più grandi con logica e fermezza è una caratteristica da ammirare. Riuscite a mettervi anche nei panni di chi in apparenza è contro di voi e questo vi consente di risolvere diverse situazioni. Saturno è in opposizione da marzo e avete capito che non è il caso di essere troppo rigidi su alcuni punti. Lo avete capito anche a vostre spese…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Ariete: Venere è favorevole e questo è un periodo importante per i sentimenti.