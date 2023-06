Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 23 giugno 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 23 giugno 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sarete messi di fronte a una scelta forzata in amore: o dentro o fuori. Sul lavoro arrivano novità interessanti e potrebbero esserci anche spostamenti di sede. Non sempre i cambiamenti sono negativi, anzi spesso sono ottime opportunità di successo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 23 giugno 2023), avete la luna nel segno quindi le emozioni saranno protagoniste di questa giornata. Sul lavoro è il momento perfetto per chiedere un aumento, quindi, non esitate.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore bisogna andare avanti e lasciarsi alle spalle un passato burrascoso. Inutile farsi travolgere da quel che è stato, guardate al futuro con ottimismo e decisione. Sul lavoro apritevi a nuove collaborazioni. Potrebbe essere il momento di cambiare aria o guardare in avanti.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore procede a gonfie vele e sono favoriti i rapporti con i toro e i vergine. Sul lavoro sarebbe meglio non fare il passo più lungo della gamba, prima di prendere decisioni, fatevi consigliare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 23 giugno 2023), in amore attenzione a qualche disagio. Cercate di non esagerare con le parole e, se potete, prendetevi del tempo per voi. Sul lavoro c’è ancora qualche ostacolo ma con la pazienza si riuscirà a fare tutto.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo parla d’amore quindi se siete ancora single iniziate a guardarvi intorno. Sul lavoro c’è ancora un po’ di tensione ma cercate di non farvi travolgere dal nervosismo. Datevi delle priorità e vedrete che tutto si aggiusta.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: in amore un cielo splendente. Sul lavoro non fatevi prendere dal nervosismo.