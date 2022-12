Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 23 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 23 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete ancora molto diffidenti e intransigenti per quanto riguarda i sentimenti, in primis in amore. Avete voglia di trascorrere il Natale con le persone che amate, fatelo! I sentimenti però nel corso dei prossimi giorni verranno messi a dura prova. Per quanto riguarda il lavoro, siete nervosi e a volte pensate di voler lasciar stare tutto e non pensarci più.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 23 dicembre 2022), vi siete stancati di avventure occasionali e volete ripartire alla grande, con il giusto slancio. Attenzione però: potrebbe esserci della confusione con i nati sotto il segno del Leone e dell’Acquario. Lavoro? Le intuizioni non vi mancano di certo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete giù di morale e tendete a mettere da parte le persone che vi vogliono bene. Non fatelo! Non lo meritano e non vi porterebbe nulla di buono. Siete poco concentrati, e forse state puntando tutto sui soldi e sul lavoro, ma c’è altro nella vita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Sole, Venere e Mercurio sono dalla vostra parte: a Natale potreste anche ricevere una bella sorpresa. Qualcosa di veramente inaspettato. Amore? Guardatevi intorno soprattutto se siete single da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, dopo tanta fatica arrivano le meritate soddisfazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 23 dicembre 2022), tente duro ancora un po’. Il mese di gennaio che si sta avvicinando sarà un mese davvero intrigante, con Venere dalla vostra parte che vi farà fare grandi cose in amore.

PESCI

Cari Pesci, siate aperti a nuove conoscenze che possono trasformarsi in qualcosa di speciale. Sopratutto ora. Per quanto riguarda il lavoro, avete dovuto fare i conti con un po’ di tensioni, ma ora vi sentite più liberi e spensierati.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: Sole, Venere e Mercurio sono dalla vostra parte: a Natale potreste anche ricevere una bella sorpresa.