Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 23 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 23 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è arrivato il momento di prendere delle decisioni importanti, soprattutto per quanto riguarda le collaborazioni e le relazioni interpersonali. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete la concentrazione e non lasciatevi distrarre dalle opinioni altrui. La salute è buona ma evitate gli eccessi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 23 agosto 2024), potreste sentirvi particolarmente ispirati e pronti a intraprendere nuovi progetti, soprattutto in ambito creativo. La determinazione vi porterà a superare eventuali ostacoli e a distinguervi per la vostra capacità di andare oltre l’apparenza delle cose. Coraggio! Datevi da fare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo dell’anno così strano per le relazioni d’amore prima di dire sì o no bisogna ragionare bene. Anche i cuori solitari da fine mese avranno una marcia in più. Per quanto riguarda il lavoro, da giugno alcuni progetti si sono ridimensionati, non è da escludere che ci sia stato chi ha pensato di essere stato messo ingiustamente in disparte. Ora sarà più facile rimettersi in gioco.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete pronti ad amare finalmente. Persino arrivare ad un compromesso sarà più facile per voi nel corso delle prossime ore. State andando incontro ad un capitolo nuovo della vostra vita, sfruttate ancora questa situazione astrologica: da settembre dovrete pensare quasi esclusivamente a tutte le cose che dovrete fare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 23 agosto 2024), luglio è stato il mese più pesante, le coppie che stanno ancora insieme in questa fine di agosto dopo lo stress vissuto in quel periodo sono forti. Fortissime. I figli, la casa, i soldi, tanti pensieri ma anche tante le soluzioni in arrivo ora che Giove è favorevole.

PESCI

Cari Pesci, le tensioni non sono mancate di recente, agosto non ha favorito affatto i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, vi siete presi delle belle responsabilità per l’autunno. Tra settembre e febbraio le prove non mancheranno. Coraggio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: i figli, la casa, i soldi, tanti pensieri ma anche tante le soluzioni in arrivo ora che Giove è favorevole.