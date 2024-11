Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 22 novembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 22 novembre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo 22 novembre 2024 qualche rapporto potrebbe essere rimesso in discussione. Colpa di questo cielo così “spigoloso”. Se cercate un amore, il periodo si prospetta particolarmente interessante ma sarete voi a non voler fare il passo decisivo… Per quanto riguarda il lavoro, non perdete tempo nei particolari, ora dovete cercare di mettere a punto i grandi progetti della vostra vita.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 22 novembre 2024), Venere alimenta la passione nel corso delle prossime ore. Non rimandate tutte le decisioni che investono da vicino la vostra persona e le scelte da fare nell’immediato futuro. Capitolo lavoro: versate i vostri soldi solo quando siete effettivamente convinti che avete in mano un buon affare e chiedete tutte le carte ed informazioni… Insomma, non vi fidate visto che Marte è nervoso.

GEMELLI

Cari Gemelli, prendete tempo per riflettere su di una scelta affettiva a cui tenete molto, ora possibile anche recuperare qualcosa… State attenti a non pressare troppo il partner, quando vi sentite insoddisfatti istintivamente tendete a mettere alla prova le persone… Lavoro? Sembra quasi superfluo precisare che questa parte del mese di novembre 2024 riserva piacevoli sorprese proprio per quanto riguarda il commercio o i contatti.

CANCRO

Cari Cancro, Venere in opposizione nel corso delle prossime ore potrebbe creare delle perplessità in amore. Capitolo lavoro: artigiani, commercianti, e tutti i lavoratori indipendenti avranno motivi di sperare in una situazione di vantaggio che invita già a puntare al 2025, anno di grande interesse per voi. Qualcuno dovrà pensare a cambiamenti nell’ambito dell’attività.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 22 novembre 2024), sarete voi a voler dare un taglio netto a tutte le storie che non hanno più motivo di esistere, inutile esigere spiegazioni da chi si ostina a non volervele dare… Per quanto riguarda il lavoro, se rinunciate ad un incarico sarà una liberazione. Chi fa lo stesso lavoro da tempo noterà un miglioramento. Nel corso delle prossime ore potreste anche vincere una sfida.

VERGINE

Cari Vergine, lasciatevi andare. Godetevi il momento e le situazioni. Ora i sentimenti hanno una grande importanza. Potreste tranquillamente guardarvi attorno dal momento che le stelle promettono molta serenità e la possibilità di cancellare un passato che non vi ha soddisfatto. Capitolo lavoro: nessuno riuscirà a togliervi ciò che avete conquistato fino ad oggi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: Venere alimenta la passione. Non rimandate tutte le decisioni.