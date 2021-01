Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 22 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi in amore dovrete essere più disponibili, è il momento di fare chiarezza e ripartire. Certo, avete paura di fidarvi degli altri, ma dovete pur andare avanti in qualche modo. Per quanto riguarda il lavoro, avete qualcosa da dire, anche ai vostri superiori. Fatelo senza timore, difendete i vostri diritti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 22 gennaio 2021 -, la Luna transita nel segno e questa è sempre una notizia positiva. Ottime notizie in amore, sarà una giornata positiva sia per le coppie sia per chi è single. Per quanto riguarda il lavoro, si aprono finalmente tante porte, ma prima di accettare un’offerta fermatevi e valutate con calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi – venerdì 22 gennaio 2021 – sarà una giornata nella quale avete una gran voglia di cambiamento, di dare una svolta. Prendetevi del tempo: la vostra vita non può essere rivoluzionata in pochi secondi. L’invito dunque è alla calma. Per quanto riguarda il lavoro, avete tanti progetti, siete molto ispirati. Nel weekend arriveranno risposte importanti.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – 22 gennaio – sarà una giornata molto positiva in amore. Approfittatene per risolvere problemi che vi portate dietro da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, avete superato gli ostacoli più grandi, ma per essere sicuri del fatto vostro e andare avanti con serenità avete bisogno dell’approvazione di chi vi circonda.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, questa sarà una giornata un po’ agitata, come tutto il periodo che state vivendo. L’amore in particolare è davvero altalenante nelle ultime ore. Cercate di fare chiarezza e allontanare i pensieri negativi. Negli ultimi giorni Toro e Acquario vi ascoltano poco, e quindi potreste finire per litigarci. Lavoro? Portate pazienza.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata all’insegna della nostalgia. Dovete però mettere da parte il passato e non farvi influenzare troppo da quello che è successo. Se di recente avete sofferto, voltate pagina e guardate al futuro con ottimismo. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza paura.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: bene l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, avete finalmente superato i momenti più difficili.

