Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 20 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 20 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, potreste avere il piede in due scarpe ma la cosa migliore da fare sarebbe quella di prendere tempo per pensare, almeno fino a marzo. Sul lavoro bisognerà aspettare la primavera per trovare soluzioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 20 gennaio 2023), questa giornata vedrà il pomeriggio migliore della mattina, almeno per i sentimenti. Sul lavoro migliora la situazione e non dimenticatevi di portare avanti i vostri obiettivi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo pomeriggio di fine gennaio porta un po’ di agitazione in amore quindi state attenti a non discutere con il partner. Sul lavoro buttatevi nelle nuove sfide senza timori. Avete un ottimo quadro astrale e potte togliervi grandi soddisfazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nella giornata di oggi – venerdì 20 gennaio – potrebbe esserci qualcosa che vi tenete dentro da un po’ in amore, forse sarebbe meglio tirarla fuori. Se non siete convinti dei vostri colleghi e capi, niente paura, tagliate i ponti. Meritate di meglio, sotto ogni punto di vista, a cominciare dai guadagni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 20 gennaio 2023), la giornata porta un bel recupero in amore. Per quanto riguarda il lavoro, inizia un futuro roseo pieno di voglia di fare e cambiamenti. D’altronde il nuovo anno porta sempre voglia di novità e trasformazioni.

PESCI

Cari Pesci, in questo pomeriggio di fine gennaio potreste tornare a essere un po’ apatici ma dovreste cercare di ribellarvi. Sul lavoro ogni nuovo progetto va vagliato con calma e serenità. Meditate e non fatevi prendere dalla fretta, non ne vale la pena e rischiate di commettere errori. Agite con ponderazione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: in amore inizia una bella fase di recupero dopo un periodo sottotono. Coraggio!