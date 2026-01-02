Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 2 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, gli ultimi mesi del 2025, che è ormai alle spalle, sono stati molto pesanti per molti di voi. Nella prima parte del 2026 che è appena iniziato avrete una forte volontà di cambiamento, nonostante Giove e Saturno in aspetto critico.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 2 gennaio 2026), tenete duro. Marzo, aprile e maggio saranno i mesi migliori del 2026. Non belle notizie per l’amore: nel corso di questi giorni si darà più importanza al lavoro. La prima parte dell’anno sarà più scorrevole, mentre la seconda avrà bisogno di qualche accortezza in più.

GEMELLI

Cari Gemelli, è iniziato un anno particolarmente interessante per molti di voi. Non ci sono pianeti contrari. Dal 14 febbraio, Saturno non vi blocca più e dà occasione per emergere. Spazio a relazioni, amori, intrighi. Cercate di concentrarvi su cose importanti. Il rischio è di fare tante cose e non concluderne nessuna.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo venerdì 2 gennaio 2026 Giove continuerà a transitare nel segno, dunque non mancheranno le occasioni nel lavoro. Alcune occasioni dovrebbero essere arrivate già lo scorso autunno. Ci sarà anche un Saturno che tenderà a rallentarvi. Tutto quello che firmerete o sottoscriverete, richiederà del tempo per essere gestito.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 2 gennaio 2026), sarà un bell’anno per voi anche se c’è solo una piccola ombra tra gennaio e febbraio. A parte questo inizio di anno in cui vi sentirete un po’ spaesati, da marzo ci sarà un recupero anche per quanto riguarda il lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, vi siete sentiti sballottati ma il 2026 che è appena iniziato vi viene incontro per costruire nuove certezze. Le stelle sono migliori. Il 2026 sarà un anno interessante, ma il lavoro a febbraio sarà un po’ in declino.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: non mancheranno le occasioni nel lavoro.