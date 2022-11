Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 18 novembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 18 novembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo periodo ci sono tante conferme in amore, c’è addirittura chi sta pensando a un matrimonio o una convivenza… Per quanto riguarda il lavoro, la fortuna è dalla vostra parte: siate sempre cauti e intelligenti. Godetevi il momento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 18 novembre 2022), bene gli incontri in amore, lasciatevi andare ai sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, i commercianti ora inizieranno a guadagnare di più. Ottima notizia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è contraria, in amore attenzione perché nel corso delle prossime ore di questo novembre potrebbero esserci piccoli disagi. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare chiarezza, soprattutto in merito ad una questione legale che vi portate dietro da tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna in queste ore è dalla vostra parte: in amore dovete andare avanti senza pensare al passato. Per quanto riguarda il lavoro, bene gli accordi e le trattative in generale: il Sole è con voi. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 18 novembre 2022), non avete più paura di niente in amore, anzi: le separazioni sono viste quasi come una liberazione. Per quanto riguarda il lavoro, approfittate di questo momento per parlare di progetti importanti. Usate bene la testa.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi – 18 novembre – sarà una giornata strana e ambigua per i sentimenti: dovete assolutamente fare chiarezza nel vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro, meglio evitare le discussioni: attenzione perché nel corso del weekend ci saranno un po’ di dubbi da sciogliere al più presto!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: conferme in amore. La fortuna è dalla vostra parte: siate sempre cauti e intelligenti nel corso delle prossime ore.