Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 15 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 15 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se in amore siete stati in crisi iniziare a recuperare. Sul lavoro le responsabilità sono tante e creano un po’ di stress. D’altronde onori e oneri, ma voi saprete reggere a questo carico di lavoro non indifferente. L’importante è darsi delle giuste priorità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 settembre 2023), l’amore torna sereno adesso che la luna non è più opposta. Attenzione solo al lavoro che porta stress. Datevi delle priorità e cercate di capire che non potete strafare o fare tutto contemporaneamente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore potrebbero esserci diverse tensioni così come sul lavoro. Fate attenzione. Usate la vostra diplomazia per ritrovare serenità e pace. Vi manca da tempo un po’ di calma. Vedrete che tutto si aggiusta, come non vi capitava da tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se c’è qualcosa che non va in amore parlatene con il partner. Sul lavoro stanno per arrivare nuovo progetti. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta. Dovete avere un altro po’ di pazienza e se necessario guardarsi anche attorno. Cambiare aria vi farà bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 settembre 2023), l’amore per voi adesso è in secondo piano perché ci sono troppe cose da fare a lavoro ma non trascuratelo troppo. Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’azione cattolica, cantava Zucchero.

PESCI

Cari Pesci, arriva qualche disagio in amore ma nulla di preoccupante. Sul lavoro potreste fare una richiesta ai capi che non vorranno accettare. Magari un aumento, ma in fondo ve lo siete meritati e sudato. Vedrete che tutto si aggiusta quando meno ve l’aspettate.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: venite da un periodo complesso, ma per fortuna il peggio è passato e ora avete ritrovato serenità e pace.