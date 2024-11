Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 15 novembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 15 novembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non avrete molta forza, vi sentirete perfino nervosi. In queste situazioni, tendete a chiudervi in voi stessi, e invece vi farebbe bene vivere nuove esperienze. Questo stato d’animo potrebbe riversarsi anche nel corpo, procurando qualche piccolo fastidio. Tenete duro, anche nelle difficoltà riuscirete sempre a reagire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 novembre 2024), sarà una giornata energica e dovrete avrete molta forza mentale e fisica. Potreste incontrare qualche ostacolo che vi farà ritardare, ma non arrabbiatevi e non reagite d’istinto. In amore avete vissuto qualche problema di coppia, ma avrete entrambi la voglia di chiarire e le cose miglioreranno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il consiglio è di iniziare a guardarvi intorno sul piano professionale; potrebbe essere utile un cambiamento in tal senso, magari in un ambito completamente nuovo per voi. Bene la sfera sentimentale, complicità e tenerezza con il partner saranno allieteranno la vostra serata.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, bene il lavoro: riuscirete infatti a portare a termine con successo un compito intrapreso qualche tempo fa. Potete ora proiettarvi su altri progetti ma concedetevi prima un po’ di svago. Serata romantica in vista.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 novembre 2024), dovreste fare una bella analisi sulla vostra situazione lavorativa e sentimentale. Ne siete soddisfatti? Dedicate le prossime ore a riorganizzarvi mentalmente e a valutare qualche possibile cambiamento se ciò che fate non vi appaga abbastanza… relax. Ne avete bisogno.

PESCI

Cari Pesci, dovrete affrontare la giornata usando tutta la vostra calma. Rispetto all’ultimo periodo, oggi vi sentirete leggermente nervosi e giù di morale. Per evitare i dolori psicofisici, dovrete cercare di stare il più tranquilli possibile, anche se ci sarà qualcuno che cercherà di ostacolarvi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: finalmente vi toglierete belle soddisfazioni in ogni campo. Specie sul lavoro.