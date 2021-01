Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 15 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 15 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete in una fase molto positiva, sia per l’amore sia per le relazioni in generale: però buttatevi! Provateci. Per quanto riguarda il lavoro, siete indecisi per una nuova proposta che vi è stata formulata o lo sarà a breve. Puntate forte sul vostro intuito: non sbaglierete.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 gennaio 2021), il vostro rapporto sentimentale è solido, non avete nulla da temere. Discorso molto simile sul lavoro: se non sono presenti situazioni ambigue sarà facile superare la giornata alla grande.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna oggi – venerdì 15 gennaio 2021 – sarà benevola e dalla vostra parte, sfruttate al meglio la situazione. Per quanto riguarda il lavoro, dei piccoli problemi sorti di recente saranno più facili da gestire rispetto al passato. Avanti così.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se il vostro rapporto di recente viene messo in discussione è perché forse è arrivato il momento di cambiare… Concentratevi sul lavoro e sulle nuove opportunità che vi verranno offerte nelle prossime ore. Dedicare i pensieri ad altro oggi potrebbe fare al caso vostro…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – venerdì 15 gennaio 2021 -, se siete in un rapporto ambiguo e di precarietà, l’amore potrebbe finire. Durante la giornata è previsto tanto nervosismo che potrebbe tracimare anche sul lavoro. Evitate. Comunque non temete: il weekend vi porterà relax e tranquillità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi – 15 gennaio – sarà un’altra giornata interessante per quanto riguarda l’amore dato che Giove e Saturno vi sostengono. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete prendere qualche decisione importante, non siate impulsivi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata interessante per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, prendetevi il vostro tempo, usate la testa.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 11-17 GENNAIO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, venerdì 15 gennaio 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 15 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 15 gennaio 2021