Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 12 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 12 luglio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le vostre intuizioni quasi sempre si rivelano esatte. Dovreste cercare spesso di seguire il vostro istinto e di non fidarvi troppo dei consigli degli altri. Le stelle, in questo momento dell’anno, vi raccomandano prudenza soprattutto nella gestione delle vostre finanze.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 luglio 2024), questa è indubbiamente una fase turbolenta dal punto di vista lavorativo. Sono molto frequenti gli scontri con superiori o colleghi per una divergenza di vedute… Cercate di restare calmi quanto più possibile. L’amore potrebbe riservarvi piacevoli sorprese in questo fine settimana.

GEMELLI

Cari Gemelli, queste stelle di metà luglio vi danno una grande energia e aumentano di molto le vostre ambizioni, ma dovreste cercare di evitare atteggiamenti troppo esuberanti che potrebbero non piacere a chi vi sta accanto. In amore arriva un weekend in cui non mancheranno alti e bassi.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle di questo periodo dell’anno facilitano e agevolano le relazioni interpersonali. Vi sarà più facile allargare la cerchia delle vostre amicizie ed essere più socievoli e ben disposti nei confronti del prossimo. Dovrete fare un po’ di attenzione soprattutto in amore. Calma e lucidità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 luglio 2024), la fortuna è una ruota che ha girato dalla vostra parte per qualche giorno, ma che nelle ultime ore sembra avervi voltato un po’ le spalle. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà da registrare qualche ritardo. Davanti a queste situazioni a volte è meglio fare spallucce e andare avanti evitando perdere il vostro ottimismo. Sorridete!

VERGINE

Cari Vergine, la vostra energia è ai massimi livelli in questo momento grazie al supporto di stelle amiche che rinfrancano il vostro umore ed esaltano le vostre ambizioni. Dovrete però fare attenzione a qualche battuta d’arresto che potrebbe riguardare la vostra salute.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: le stelle di questo periodo facilitano e agevolano le relazioni interpersonali.