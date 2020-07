Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 10 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 10 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox oggi avvertite ancora un po’ di nervosismo nei rapporti con il partner. Le cose infatti non vanno come vorreste e nutrite più di un dubbio sui suoi comportamenti. Le cose miglioreranno nei prossimi giorni. Attenzione però a problemi esterni che potrebbero minare la coppia. Sul lavoro risolverete a breve questioni di lungo corso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi avvertite una certa stanchezza in tutto ciò che fate, rilassatevi e mantenete la calma. Sicuramente questi primi caldi non vi aiutano. Con il partner evitate di rivangare episodi del passato, ormai quel che è fatto è fatto. Attenzione alle spese: se inoltre qualcuno vi deve dei soldi, fategli capire che non ve ne siete dimenticati.

GEMELLI

Cari Gemelli, una giornata a dir poco stancante per il vostro segno, cercate allora di non esagerare e mantenere un po’ di energie, altrimenti rischiate di crollare. Sul lavoro, se volete ottenere soddisfazioni e riconoscimenti importanti, dovete essere molto precisi ed evitare distrazioni. Per fortuna avete ottime idee da mettere in pratica.

CANCRO

Cari Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivrete una giornata molto positiva in amore, soprattutto per chi vive una relazione stabile e duratura. Potrebbero esserci discussioni in particolare tra genitori e figli, ma voi mantenete la calma. Sul lavoro non fatevi prendere dall’ansia. Evitate le incertezze e fatevi guidare dal vostro istinto: prenderete le giuste decisioni.

LEONE

Cari Leone, oggi l’oroscopo vi invita a proiettarvi totalmente sull’amore, che sarà assoluto protagonista di questa giornata. Potreste aver fatto da poco nuovi incontri, e questa persona vi sta facendo battere forte il cuore come non mai. Sul lavoro, prima di prendere decisioni importanti o avanzare proposte, aspettate ancora qualche giorno.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi si prevede una giornata sottotono in amore per il vostro segno. Le cose non vanno come vorreste e i problemi con il partner non mancano. Tranquilli perché recupererete già dal weekend. Chi è single può iniziare a frequentare una persona conosciuta da poco e che vi sfizia, ma andateci piano all’inizio. Risposte positive in arrivo sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: continua un buon periodo per voi sia in amore che sul lavoro.

