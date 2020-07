Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 10 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 10 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, potrebbero esserci tensioni e discussioni in amore, soprattutto per chi vive una relazione stabile e duratura. Grande nervosismo per il vostro segno, per cui attenzione prima di aprir bocca: potreste dire cose di cui vi pentireste. Sul lavoro cercate di mantenere la calma, innervosirsi non serve a niente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi giornata molto positiva per il vostro segno in amore, avete d’altronde l’influsso positivo della Luna che vi sostiene. Potreste ricevere delle buone notizie, per cui siate ottimisti. Ottime prospettive anche sul lavoro grazie all’influsso di Mercurio. Valutate nuovi progetti che potranno trasformarsi in qualcosa di prezioso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, i problemi in amore non mancano, ma voi dovete avere pazienza, perché presto le cose miglioreranno. Quello che mal sopportate è la poca chiarezza da parte del partner, ma se avete dei dubbi, chiariteli parlandoci. Cautela però se c’è stato un tradimento: si può perdonare, ma ci vuole tempo prima di recuperare la fiducia. Sul lavoro siate meno impulsivi e più razionali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi il buon transito della Luna vi favorisce e vi permette di guardare con maggior ottimismo al futuro prossimo. Chi è single potrebbe dover fare i conti con un ritorno di fiamma piuttosto inaspettato. In generale accettate anche le posizioni diverse dalla vostra e non discutete per qualsiasi cosa, soprattutto sul lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, giornata piuttosto grigia per i sentimenti. Le cose non vanno come vorreste, ma voi abbiate pazienza, perché presto il quadro astrale migliorerà e voi ritroverete il coraggio e la voglia di ripartire. Se la vostra relazione è in crisi, guardate in faccia la realtà e prendete le dovute contromisure. Meglio voltar pagina che portare avanti un qualcosa che è morto ormai. Buone idee sul lavoro.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox chi è single potrà fare nuovi incontri e nuovi amori, grazie ad un quadro astrale favorevole. Avete tanta passione e una carica emotiva non da poco. Sul lavoro è il momento di portare avanti nuovi entusiasmanti progetti, che vi daranno presto grandi soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottime opportunità sia in amore che sul lavoro.

