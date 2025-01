Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 10 gennaio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 10 gennaio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, va bene il divertimento ma impegnare la propria vita su di una persona che si conosce poco non vale la pena, non ora. Capitolo lavoro: il margine di azione consentito dalle stelle è legato ad un cambio di ufficio, ad una richiesta di miglioramento.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 gennaio 2025), nel corso delle prossime ore sarà necessario rivedere alcuni vostri atteggiamenti o magari correggere l’idea che avete dell’amore. Se siete legati da tempo dovrete essere calmi nell’approccio con gli altri. Capitolo lavoro: sarà difficile restare con le mani in mano nell’imminente autunno.

GEMELLI

Cari Gemelli, tutto può migliorare durante le prossime ore. Questi transiti regaleranno maggiore resistenza sul piano fisico e grande sensibilità. Dovete avere lungimiranza, non cercate però di ricucire a tutti costi quei rapporti che sono ormai troppo logori per poter essere vissuti. Lavoro? Sarete indaffarati a pensare, organizzare la ripresa.

CANCRO

Cari Cancro, se non vi lasciate troppo impaurire dalla possibilità di essere felici potrete scoprire che ogni momento della settimana è buono per far capire alla persona che amate quanto sia importante per voi. Lavoro? Stavate per gettare la spugna e invece, in tempi brevi, arriveranno dei miglioramenti importanti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 gennaio 2025), potreste fare un regalo a voi stessi ed al vostro cuore cercando di dedicarvi alla vita affettiva con più disponibilità e interesse. Capitolo lavoro: a febbraio ci saranno buone novità per quanto riguarda il settore amicizie.

VERGINE

Cari Vergine, fase polemica ma non impossibile da sbrogliare. Venere opposta parla chiaro. Cercate di non calcare la mano su eventuali dissensi durante la parte centrale della settimana. Lavoro? Prendetevi del tempo per riflettere! Tutto andrebbe gestito con attenzione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: potreste fare un regalo a voi stessi ed al vostro cuore cercando di dedicarvi alla vita affettiva con più disponibilità e interesse.