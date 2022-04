Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 9 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 9 aprile 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 9 aprile – dovrete essere bravi a prendere tutto un po’ più alla leggera, soprattutto l’amore. Fatevi scivolare le cose addosso. Cercate di essere concreti e non sognare partner irraggiungibili. Rischiate altrimenti di restare a bocca asciutta. Ma al tempo stesso non dovete neppure accontentarvi. Sul lavoro tante novità ma nel complesso arriveranno buone notizie.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 aprile 2022), presto arriveranno ottime notizie in amore, con Venere che dal 14 sarà nel segno e vi protegge. Che volete di più? Potrete quindi fare piacevoli incontri, anche dal punto di vista dell’eros, che male c’è a concedersi qualche notte di passione senza impegno? Giornata impegnativa sul lavoro.

GEMELLI

Cari Gemelli, per chi vive una relazione di lunga data, è il momento di fare qualcosa in più per riaccendere la passione nella coppia, ultimamente infatti si è un po’ spenta. La Luna è tornata ad essere positiva, per cui ci sono molte meno complicazioni e problemi da affrontare. Sul lavoro possono arrivare nuove proposte, valutate pro e contro prima di accettare.

CANCRO

Cari Cancro, giornata sottotono in amore. Potreste ritenere la vostra relazione ormai conclusa e quindi siete un po’ giù di morale, valutate se è il caso di voltare pagina. Sul lavoro avete tante idee per nuovi progetti da portare avanti. Attenzione perché il weekend porta conflitti nell’aria con colleghi e superiori.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 aprile 2022), chi sta vivendo due storie contemporaneamente, deve al più presto prendere una scelta e capire da che parte vuole stare. Non si possono tenere i piedi in una scarpa. Sul lavoro, se siete da anni nello stesso posto, potreste sentire il bisogno di un cambiamento e nuovi stimoli.

VERGINE

Cari Vergine, in amore le cose migliorano soprattutto da lunedì. Situazione di recupero sul fronte lavorativo. In generale questo per voi è un periodo positivo, potete quindi puntare in alto perché arriveranno belle risposte. Se dovete avanzare delle richieste, è il momento più adatto. Dimostrate a tutti il vostro valore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: periodo di riscatto sul lavoro, dimostrate a tutti il vostro valore.